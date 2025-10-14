Информационно-аналитическое агентство
34 ледокола Росморпорта будут работать в зимнюю навигацию этого года
14.10.2025

34 ледокола Росморпорта будут работать в зимнюю навигацию этого года

    • Подготовку к периоду ледокольных проводок судов в замерзающих портах обсудили в Росморречфлоте, сообщается на сайте Агентства.

    Совещание прошло под председательством руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрея Тарасенко. Участие в нем приняли представители Росморпорта, Морспасслужбы, «Росатома», АМП Балтийского моря, Западной Арктики, Азовского моря, Каспийского моря, капитаны морских портов.

    Для проводки судов в 16 замерзающих морских портах России будут задействованы 34 ледокола ФГУП «Росморпорт».

    Обеспечена готовность ледокольного флота к зимней навигации 2025-2026 годов: портовых ледоколов к 1 ноября, линейных ледоколов к 1 декабря, в Азовском бассейне – к 15 ноября. На 17 ледоколах выполнен межнавигационный ремонт. Заключены договоры с гидрометцентрами для получения обзорных ледовых карт и прогнозов развития ледовой обстановки по бассейнам.

    В рамках совещания руководители администраций морских портов и капитаны портов доложили о подготовке к зимней навигации, дали свои замечания по ледокольному обеспечению морских портов, учитывая статистику и прогнозы развития ледовой обстановки.

    Все предложения будут учтены при подготовке Плана расстановки ледоколов на период ледокольной проводки судов 2025-2026 годов в замерзающих портах РФ, подчеркнули в пресс-службе Росморречфлота.

    Фото: Рорсморречфлот


    20.06.2025
    Росморречфлот, Росморпорт и Судостроительная Корпорация «Ак Барс» договорились о проектировании и строительстве судов
    Стороны заключили соглашение о сотрудничестве в области судостроения.
    28.03.2025
    Завершены ледокольные проводки судов в Азовском море
    В зимнюю навигацию была выполнена ледокольная проводка 783 судов
    14.02.2025
    Грузопассажирский паром для Дальнего Востока сдадут в этом году
    Судно будет курсировать между портами Камчатки, Сахалина, Приморья, Магаданской области и Курильских островов.
    18.03.2025
    Принят новый арктический буксир-спасатель для Морспасслужбы
    Судно будет приписано к порту Петропавловск-Камчатский.
    10.09.2025
    Росморречфлот и «Росатом» договорились о развитии грузовых перевозок по рекам Сибири и Дальнего Востока
    Соглашение подписано в рамках Восточного экономического форума
    04.07.2025
    В России появится «Цифровая Река»
    Разработана концепция единой цифровой системы для всех участников грузовых перевозок внутренним водным транспортом.
