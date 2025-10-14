34 ледокола Росморпорта будут работать в зимнюю навигацию этого года

Подготовку к периоду ледокольных проводок судов в замерзающих портах обсудили в Росморречфлоте, сообщается на сайте Агентства.

Совещание прошло под председательством руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрея Тарасенко. Участие в нем приняли представители Росморпорта, Морспасслужбы, «Росатома», АМП Балтийского моря, Западной Арктики, Азовского моря, Каспийского моря, капитаны морских портов.

Для проводки судов в 16 замерзающих морских портах России будут задействованы 34 ледокола ФГУП «Росморпорт».

Обеспечена готовность ледокольного флота к зимней навигации 2025-2026 годов: портовых ледоколов к 1 ноября, линейных ледоколов к 1 декабря, в Азовском бассейне – к 15 ноября. На 17 ледоколах выполнен межнавигационный ремонт. Заключены договоры с гидрометцентрами для получения обзорных ледовых карт и прогнозов развития ледовой обстановки по бассейнам.

В рамках совещания руководители администраций морских портов и капитаны портов доложили о подготовке к зимней навигации, дали свои замечания по ледокольному обеспечению морских портов, учитывая статистику и прогнозы развития ледовой обстановки.

Все предложения будут учтены при подготовке Плана расстановки ледоколов на период ледокольной проводки судов 2025-2026 годов в замерзающих портах РФ, подчеркнули в пресс-службе Росморречфлота.

Фото: Рорсморречфлот