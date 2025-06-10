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Итоги зимней навигации в порту Магадан
10.06.2025

Итоги зимней навигации в порту Магадан

    • За время зимней навигации в морском порту Магадан выполнено 112 ледокольных операций, в ходе которых обеспечено проводками 118 судов, в том числе 56 – методом лидирования, сообщила пресс-служба «Росморпорта».

    Судами перевезено более 430 тыс. тонн грузов. Средняя протяженность проводок составила 155 морских миль, максимальная дистанция – 241,3 мили.

    Ледовые условия в период ледокольных проводок в морском порту Магадан имели среднюю степень сложности. Сплоченность льда в бухте Нагаева составляла от 3 до 10 баллов по десятибалльной шкале, толщина льда – от 5 до 130 см. В Тауйской губе толщина льда варьировалась от 2 до 60 см, в прилегающей акватории Охотского моря по маршруту ледокольных проводок – от 10 до 90 см.

    Самым тяжелым стал период с 19 по 25 марта, когда из-за циклонов наблюдалось сильное сплошное сжатие льда и, как следствие, его деформация, образование торосов и труднопроходимых участков ледового поля. К 23 марта лед в бухте Нагаева намерз до толщины 110 см, что усложнило швартовные операции. Для обеспечения работы морского порта к швартовке заходящих в бухту судов привлекали ледокол «Москва».

    Период ледокольных проводок в акватории морского порта Магадан и на подходах к нему продлился 145 суток и завершился 10 мая на основании распоряжения капитана морского порта Магадан от 07.05.2025г. №6.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


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