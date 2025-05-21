Рабочая группа обсудила развитие транспортно-логистического комплекса на базе порта Тольятти

В Росморречфлоте обсудили вопросы развития транспортно-логистического комплекса на базе речного порта Тольятти в Самарской области.

Как сообщила пресс-служба Агентства, совещание рабочей группы прошло под председательством заместителя руководителя Росморречфлота Фёдора Шишлакова и с участием министра транспорта и автомобильных дорог региона Сергея Карпова.

Научным обоснованием проекта, в том числе оценкой грузовой базы, занимается Волжский государственный университет водного транспорта. Будет проведена оценка грузовой базы и возможности развития регулярной контейнерной линии.

Конкурентными преимуществами Тольятти, отметили в Росморречфлоте, является расположение рядом с крупнейшей частью Куйбышевской железной дороги с узловыми станциями, что позволит снизить грузонапряжённость на железнодорожных подходах к морским портам Азово-Черноморского бассейна.

В апреле 2025 года вопросы развития перегрузочных комплексов на базе речных портов России и их роль в повышении эффективности коридора «Север-Юг» обсудили на совещании в Самарской области под руководством помощника президента, председателя Морской коллегии Николая Патрушева, напомнили в Росморречфлоте.

Фото: Росморречфлот