Медный порошок из России в Китай

В июне этого года речной грузовой порт в китайском городе Фуюань обработал медный порошок, экспортированныйй из России. Эта товарная позиция впервые была ввезена в Китай через порт провинции Хэйлунцзян на Северо-Востоке Китая, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на интернет-портал Чжунсиньван и местные власти.

Грузовое судно с 3 700 тонн медного порошка прибыло в порт Манцзита города Фуюань.

В порту таможенная служба провела отбор проб по стандартным процедурам. После проверки эта партия медного порошка будет доставлена на китайские предприятия железнодорожным транспортом в рамках интермодальной водно-железнодорожной схемы.

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