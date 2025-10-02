Информационно-аналитическое агентство
Погрузка на экспорт по жд железной руды, 8 месяцев 2025
02.10.2025

Экспорт по жд черных металлов, 8 месяцев 2025

    • Перевозки чёрных металлов на экспорт в августе 2025 года выросли на 14,4% до 2,2 млн тонн, сообщают РЖД в своем телеграм-канале.

    Всего за 8 месяцев 2025 года по сети РЖД на экспорт было отправлено 16,6 млн тонн продукции чёрной металлургии. Из них 1,8 млн тонн было перевезено в контейнерах (56,4 тыс. TEU, рост в 1,6 раза).

    На экспорт отравляются различные виды проката, листовая сталь, стальная заготовка, трубы, слябы и другая продукция

    БОльшая часть (11,8 млн тонн, +15,9%) была перевезена в направлении портов. Так, в направлении портов Юга было отгружено 7,4 млн тонн (+16,9%), Северо-Запада – 2,7 млн тонн (+25,2%), Дальнего Востока – 1,5 млн тонн (+4,6%).

    Через погранпереходы на экспорт отправлено 4,8 млн тонн (+14,5%).

    Регионами-лидерами по объёму погрузки чёрных металлов на экспорт стали:

    • Липецкая область (5,7 млн тонн, +14,4%),
    • Челябинская область (2,3 млн, +44,7%),
    • Свердловская область (1,9 млн тонн, +38,4%).

    Фото: РЖД


