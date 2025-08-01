Модернизация инфраструктуры станции Тында

На станции Тында открыт новый транзитный парк. Как сообщили РЖД в своем телеграм-канале, уложено 5 приёмоотправочных путей общей длиной 6,6 км, 17 стрелочных переводов, 140 км различных кабельных коммуникаций.

Новая инфраструктура увеличит пропускную способность станции и позволит эффективнее обрабатывать грузовые составы.

Через Тынду большой поток грузов идёт в направлении Дальнего Востока. Станция обеспечивает связь Транссиба и БАМа с железными дорогами Якутии.

Западный подход к Тындинскому узлу тоже расширили. Построен второй путь на перегоне Курьян — Тында. Это новый 14-километровый участок, ранее его разделял путевой пост 2342 км, от которого до Курьяна шёл один путь.

В ходе работ уложено 9,6 км пути, 11 стрелочных переводов и почти 150 км различных коммуникаций и сетей.

Для защиты инфраструктуры от паводков обустроили водоотводные кюветы и канавы, реконструировали 4 водопропускные трубы, возвели 7 мостов.

Фото: РЖД