Погрузка химикатов на экспорт по жд, 5 месяцев 2025

Погрузка химикатов на экспорт по сети РЖД в январе-мае выросла на 16,4%.

Как сообщила компания в своем телеграм-канале, всего за 5 месяцев 2025 года на экспорт было отправлено 2,3 млн тонн химической продукции отечественных предприятий. Основной объём составляют метанол (+29,5%), сера (+5,5%), серная кислота (рост в 1,5 раза).

БОльшая часть (1,2 млн тонн, на 26,1% больше, чем в яваре-мае 2024 года) отправлена на экспорт через порты. В том числе на порты Северо-Запада отгружено 494 тыс. тонн (+20,3%), Юга – 371 тыс. тонн (рост в 1,7 раза), Дальнего Востока – 358 тыс. тонн (+3,4%).

Через сухопутные погранпереходы на экспорт отправлено 1,1 млн тонн (+6,8%).

Лидерами по объёму погрузки химикатов на экспорт среди российских регионов стали:

Астраханская область (314 тыс. тонн),

Пермский край (276 тыс. тонн),

Тульская область (270 тыс. тонн).

Фото: РЖД