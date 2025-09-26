Эксперты ОСК раскрыли планы по масштабной модернизации российских верфей

24 сентября в рамках XVIII Международной выставки и конференции «НЕВА» в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге состоялась сессия «Новый этап технологического развития в российском судостроении: модернизация верфей и повышение производительности труда». На мероприятии ведущие эксперты морской отрасли России, в том числе представители Объединенной судостроительной корпорации, раскрыли планы по масштабной модернизации российских судостроительных верфей и поделились другими актуальными проектами.

Особое внимание на сессии было уделено проектам комплексной модернизации Северной верфи ОСК и завода ОСК «Красное Сормово». Их реализация будет способствовать развитию морской отрасли России и укреплению конкурентоспособности отечественного судостроения на мировом уровне.

После завершения модернизации Северной верфи ОСК к 2030 году производительность предприятия возрастет в 15 раз. Что позволит строить до 11 средне- и крупнотоннажных судов в год. Проект предусматривает также внедрение крупноблочной сборки судов, автоматизированных линий резки и сварки, современных дробеструйно-окрасочных камер и строительство крытых стапельных позиций. Это значительно сократит цикл строительства и повысит техническую готовность судов до 90% еще на этапе стапеля.

«Мы планируем завершить эскизный проект модернизации Северной верфи ОСК уже этой осенью. Практическая реализация начнется во втором квартале следующего года. Модернизация позволит перейти на новые судостроительные технологии, что обеспечит высокотехнологичное строительство судов длиной до 350 метров и шириной до 60 метров. Работы будут идти поэтапно, чтобы не останавливать текущие производственные процессы. Это позволит обеспечить стабильное выполнение заказов на протяжении всего периода реконструкции», — подчеркнул заместитель генерального директора по развитию и операционной эффективности ОСК Сергей Бондаренко.

Комплексная модернизация Северной верфи ОСК направлена на создание современного высокотехнологичного судостроительного комплекса, обеспечивающего создание стратегических перспективных образцов судов на базе современных технологий. Она не только увеличит технические мощности предприятия, но и позволит создать до 4 тыс. новых высокотехнологичных и высоко оплачиваемых рабочих мест.

Еще одним объектом модернизации является завод ОСК «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде — одно из старейших и наиболее значимых судостроительных предприятий России, основанное в 1849 году. В рамках первого этапа модернизации, который стартовал во втором квартале 2025 года, в предприятие планируется инвестировать около 7,5 млрд рублей.

«Модернизация «Красного Сормово» является стратегически важной для повышения темпов строительства гражданских судов и обеспечения устойчивой загрузки предприятий корпорации. Программа модернизации включает капитальный ремонт существующей инфраструктуры, строительство новых объектов, обновление парка технологического оборудования и применение цифровых технологий производства. Планируется ввод новых линий лазерной резки металла, автоматизированной сварки, строительство окрасочной камеры для крупных блоков и реконструкция достроечной набережной» , — отметил С. Бондаренко.

Эти меры позволят заводу перейти к массовому серийному выпуску сухогрузов проекта RSD59 и персептивных судов на базе Платформы 1, с плановым выпуском порядка 20 единиц в год. Кроме того, модернизация ориентирована на улучшение условий труда и повышение производительности в 1,5-2 раза за счет автоматизации и роботизации, что сделает завод одним из самых современных судостроительных предприятий страны. Об этом SeaNews рассказали в ОСК.

В своем выступлении С. Бондаренко также указал на целесообразность максимальной унификации однотипных судов по планировочным решениям и по составу и характеристикам судового комплектующего оборудования для снижения стоимости и сроков строительства судов. Унификация судового комплектующего оборудования сбалансирует количество поставщиков. Это снизит стоимость МТО-пакета и позволит насытить рынок необходимыми запасными частями. Что также позволит сократить стоимость и сроки техобслуживания будущих судов.

Особое внимание в своем выступлении эксперт уделил интеграции в производственные практики ОСК аддитивных технологий. Их основными преимуществами являются повышение производительности и снижение себестоимости производства, сокращение числа деталей в сборочных единицах, снижение габаритов и массы деталей, повышение эксплуатационной надежности.

Фото: ОСК