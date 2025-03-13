Борремфлот завершает модернизацию слипового оборудования

АО «Борремфлот», дочернее судоремонтное предприятие «Волжского пароходства» в Нижегородской области заканчивает обновление слипа Г-300 для расширения возможностей по ремонту морских сухогрузов и танкеров. Как сообщили SeaNews в пароходстве, первое судно планируется поднять уже в июне.

Проводимая модернизация улучшает проектные данные слипа, включающего 12 дорожек грузоподъемностью 300 тонн, и позволит принимать для ремонта морские суда в условиях низкого уровня воды за счет удлинения подводной части на 8 метров и увеличения проходной осадки до 2,5 метров.

«Мы сегодня известны в отрасли как предприятие, ремонтирующее в основном суда речного флота. Поэтапная модернизация слипа Г-300 позволит нам увеличить свою долю на коммерческом рынке ремонта морских теплоходов. Борремфлот обладает для этого необходимым кадровым потенциалом и производственными мощностями: только за последний год мы провели техническое обслуживание 165 судов, среди которых были сухогрузы типа «Омский»», – отметил генеральный директор АО «Борремфлот» Владимир Дроздов.

«Борремфлот» осуществляет технический аудит для проведения внеочередных ремонтов, плановое докование, средний и внеплановый ремонт судов длиной до 150 м и массой до 3600 тонн, ремонт корпусов и движительно-рулевого комплекса, оказывает услуги по строительству, модернизации, отстою флота и переоборудованию теплоходов. В портфель услуг предприятия также входит ремонт судового оборудования, включая ремонт дизельных установок, очистка и окраска корпусов судов, трубопроводные работы, деревообделочные работы, дефектация корпусов и оборудования.

Судоремонтный завод имеет все разрешительные документы на ремонтную деятельность, включая Свидетельство о соответствии требованиям Морского регистра судоходства и Свидетельство Российского классификационного сообщества.

Фото: «Волжское пароходство»