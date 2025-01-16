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На Онежском ССЗ завершаются работы по сдаче в эксплуатацию новых мощностей
16.01.2025

На Онежском ССЗ завершаются работы по сдаче в эксплуатацию новых мощностей

    • На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе ввели основное технологическое оборудование блока корпусных цехов. Там будут изготавливать листовой металл и профиль, заготовительное, кузнечное и оборудование сборочно-сварочного производства, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Подготовку к запуску первой очереди цифровой верфи в Петрозаводске проверил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Участие также принял заместитель руководителя Росморречфлота Борис Ташимов, представители отраслевой общественности.

    Проект создания первой в стране цифровой верфи реализуется вместе с модернизацией Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Проект включает строительство новых производственных мощностей с внедрением процессов роботизации и автоматизации производства и цифровым сопровождением всех этапов судостроения.

    Основное технологическое оборудование, включая вводимое сегодня в опытную эксплуатацию, будет интегрировано в единую информационную систему цифровой верфи.

    Каждый процесс производства на заводе будет цифровизирован. Открытие цифровой верфи позволит увеличить производительность труда не менее чем в 2 раза, количество строящихся ежегодно судов с 3 до 10, а также создать не менее 500 дополнительных высокотехнологичных рабочих мест.

    Напомним, проект глубокой модернизации завода начат в 2019 году по указанию президента России Владимира Путина.

    Проект разработан Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом совместно с АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» и ФГУП «Росморпорт».

    В рамках проекта построены новые объекты (блок корпусных цехов, контрольно-пропускной пункт, центр обработки данных, станция газификации, очистные сооружения). В настоящее время завершаются работы по сдаче в эксплуатацию вновь созданных мощностей. Осуществлено внедрение в промышленную эксплуатацию «Решения «Global-Marine: Система управления судостроением и судоремонтом».

    На реализацию второй очереди Росморречфлоту из резервного фонда правительства РФ выделены средства федерального бюджета в объеме 1,95 млрд рублей.

    Фото: Росморречфлот


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