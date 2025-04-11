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Утверждена программа модернизации «Красное Сормово»
11.04.2025

Утверждена программа модернизации «Красное Сормово»

    • Утверждена программа модернизации «Красное Сормово»Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков в ходе рабочего визита на завод ОСК «Красное Сормово» утвердил программу модернизации предприятия. Как сообщили SeaNews в ОСК, первый этап программы начнется во втором квартале 2025 года и займет несколько лет. Объем инвестиций определен в размере 7,5 млрд рублей.

    Модернизация завода включает в себя несколько основных направлений: обновление парка технологического оборудования, капитальный ремонт и строительство новых объектов инфраструктуры в том числе пирса, камеры и окраски и пр. Парк специальной техники также будет обновлен, на вооружение завода поступят новый ледокольный буксир и современный крупнотоннажный плавкран. Значительное внимание будет уделено совершенствованию технологических процессов и внедрению «Цифрового производства».

    «Завод «Красное Сормово» станет площадкой для реализации первого масштабного инвестиционного проекта ОСК. Он включает комплекс мероприятий по повышению производительности труда и сокращению трудоемкости. Мы рассчитываем, что увеличение мощностей и закупка современного оборудования позволят заводу перейти к массовому серийному выпуску судов в кратчайшие сроки. При этом цифровизация производственных процессов сделает завод одним из самых современных судостроительных предприятий в стране», – отметил генеральный директор ОСК Андрей Пучков в ходе совещания, посвященного программе модернизации завода.

    Утверждена программа модернизации «Красное Сормово»В результате реализации инвестиционного проекта завод получит сотни единиц современного оборудования: гамма-дефектоскопы, роботизированные линии резки металла, комплексы лазерной сварки и иное оборудование, позволяющее существенно повысить производительность.

    Помимо модернизации технологического оборудования и роботизации процессов, будут реализованы организационные мероприятия, которые позволят существенно увеличить производительность труда и снизить себестоимость выпускаемой продукции, сделав ее более привлекательной для заказчиков. Значительное внимание будет также уделяться условиям труда работников, повышению комфорта и безопасности на рабочих местах, отметили в ОСК.

    Фото: ОСК


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