«Росморпорт» разрабатывает проект реконструкции железнодорожных терминалов в Балтийске

Руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин совершили рабочий визит в Калининградскую область. В частности, они посетили строительную площадку морского терминала в Пионерском, железнодорожный паромный комплекс ФГУП «Росморпорт» в Балтийске (ЖДПК) и обсудили с властями увеличение количества паромов на линии морской порт Усть-Луга – морской порт Калининград.

Как сообщает пресс-служба «Росморпорта», в рамках поездки А.Тарасенко и С.Пылин осмотрели строящиеся объекты международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском. Застройщики и подрядчики доложили главе федерального агентства о ходе реализации проекта и подготовке к работам во время грядущего осенне-зимнего периода.

Делегация также посетила железнодорожный паромный комплекс в Балтийске. Заместитель директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» – начальник Калининградского управления Андрей Мошков сообщил об итогах работы комплекса и паромной линии за первое полугодие 2025 года.

С января по июнь на паромном комплексе в Балтийске перегружено более 1,1 млн тонн, в том числе 11,8 тыс. накатных грузов и 14,2 тыс. вагонов. За аналогичный период прошлого года перевалено 926,9 тыс. тонн, рост составил 19 %.

Кроме того, А.Мошков рассказал о предстоящей модернизации железнодорожного выставочного парка ЖДПК, которая увеличит его вместимость с 200 до 320 вагонов. Вместе с тем разрабатывается проект реконструкции железнодорожных терминалов в Балтийске и Усть-Луге, благодаря чему в 1,8 раза вырастет пропускная способность паромной линии.

На встрече с операторами морских терминалов, арендаторами и представителями агентских и экспедиторских компаний руководство Росморречфлота и ФГУП «Росморпорт» обсудило работу в условиях западных санкций против России. Поднимались вопросы развития каботажных перевозок между Калининградом и российскими портами Финского залива, что должно частично компенсировать сокращение грузооборота после 2022 года.

Встреча с заместителем председателя правительства Калининградской области – министром развития инфраструктуры Калининградской области Александром Рольбиновым и заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Сергеем Елисеевым была посвящена транспортному обеспечению Калининградской области.

Речь шла об увеличении числа паромов на стратегической линии морской порт Усть-Луга – морской порт Калининград, о необходимости продолжить программу субсидирования морских перевозок между основной территорией России и ее анклавом, а также об увеличении пропускной способности железнодорожного паромного комплекса.

Рабочая поездка завершилась встречей с командованием Балтийского флота. На ней поднимались вопросы организации судоходства в акватории морского порта Калининград и реконструкции ЖДПК в Балтийске и автомобильно-железнодорожного паромного комплекса (АЖПК) в Усть-Луге.

Фото: ФГУП «Росморпорт»