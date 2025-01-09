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«ТрансКонтейнер» увеличил мощность терминала в Перми
09.01.2025

«ТрансКонтейнер» увеличил мощность терминала в Перми

    • ПАО «ТрансКонтейнер» завершило первый этап реконструкции собственного терминала на станции Блочная в Перми. Как сообщили SaNews в компании, его пропускная способность выросла на 22%, с 41 тыс. до 50 тыс. TEU в год.

    Модернизация началась в 2023 году. В ее процессе обновлено покрытие двух контейнерных площадок, реконструированы системы освещения и водоотведения, выполнены работы по углублению и защите теплотрассы.

    В рамках второго этапа проекта планируется строительство нового административно-бытового корпуса и подъездной автомобильной дороги. 

    По итогам второго этапа модернизации, окончание которого намечено на 2025 год, мощность площадки вырастет еще в 2,2 раза, до 110 тыс. TEU в год, единовременная вместимость – более чем на 80%, с 1,2 тыс. до 2,2 тыс. TEU. Кроме того, появится возможность хранения рефрижераторных контейнеров, требующих особого температурного режима.

    Ранее программа реконструкции терминала получила статус приоритетного инвестиционного проекта Пермского края.

    На терминал станции Блочная приходится 15-20% объема контейнеров, обрабатываемых «ТрансКонтейнером» на полигоне Свердловской железной дороги. Основная номенклатура отправляемых грузов – пиломатериалы, товары народного потребления, продукция химической и нефтегазовых отраслей. Терминал обеспечивает формирование регулярных контейнерных поездов на экспорт в направлении крупнейших пограничных переходов востока и юга России.

    Кроме того, площадка в Перми позволяет балансировать нагрузку на терминал компании в Екатеринбурге. До ввода в эксплуатацию терминала «ТрансКонтейнера» на станции Седельниково в Свердловской области (ориентировочно в 2027 году) реконструированный терминал на станции Блочная позволит максимально полно удовлетворять логистические потребности региональной промышленности.

    Фото: «ТрансКонтейнер»


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