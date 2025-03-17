Инвестпрограмма «ТрансКонтейнера» в 2024 году

ПАО «ТрансКонтейнер» в 2024 году реализовало инвестиционную программу на сумму 10,7 млрд рублей без учёта НДС, сообщили SeaNews в компании.

Основной объём средств был направлен на приобретение 1,2 тыс. 80-футовых фитинговых платформ. Это позволило полностью восполнить выбытие примерно 800 списываемых 60-футовых вагонов и обеспечить прирост ёмкости собственного парка в пределах 2,7 тыс. TEU.

Кроме того, в 2024 году компания приобрела 6,6 тыс. 40-футовых крупнотоннажных контейнеров. Это позволит «ТрансКонтейнеру» обновлять парк, снижая его возраст, тем самым сокращая издержки на ремонт и повышая качество сервиса.

На строительство и модернизацию терминальной сети в 2024 году было выделено 2,2 млрд рублей. Средства были направлены на дальнейшую реализацию мероприятий, начатых в предыдущие периоды в ключевых транспортных узлах. В числе таких проектов – развитие терминала Клещиха (Новосибирск), строительство терминалов Седельниково (Екатеринбург) и Угловая (Приморский край), реконструкция терминалов Магнитогорск, Черниковка (Уфа) и Ростов-Товарный, а также обновление грузоподъёмного, производственного оборудования и автомобильного транспорта.

Дополнительно 0,7 млрд рублей было инвестировано в проекты по цифровизации, включая клиентские сервисы – iTrans, iSales.

Фото: ТрансКонтейнер