Финансовые и операционные показатели OOCL в 2024 году

OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала неаудированные операционные и финансовые показатели линии за четвертый квартал и 2024 год.

Итоги четвертого квартала

По итогам четвертого квартала 2024 года объем перевозок увеличился на 6,1% и составил почти 2 млн TEU.

На трейде Азия – Европа объемы снизились на 6,5% до 363,1 тыс. TEU. Перевозки на внутриазиатско-австралийском направлении составили 951,4 тыс. TEU, на 6,3% больше, чем годом ранее. На трансатлантике объем перевозок вырос на 11,3% до 119,7 тыс. TEU, на транстихоокеанском направлении – на 14,5% до 551,7 тыс. TEU.

Выручка в сумме составила более 2,5 млрд долларов, на 55% выше, чем за четвертый квартал 2023 года.

Наиболее существенный рост произошел на трейде Азия – Европа – на 75,4% до 553,8 млн долларов. Выручка на транстихоокеанском направлении увеличилась на 61,7% до 967,5 млн долларов, на внутриазиатско-австралийском – на 44,3% до 828,9 млн долларов. На трансатлантике выручка составила 163,7 млн долларов, на 22,9% больше, чем годом ранее.

Загрузка судов в четвертом квартале 2024 года была на 1,5% выше, чем годом ранее при увеличении провозной способности на 4,2%. Средняя выручка с одного TEU выросла на 46,2% по сравнению с аналогичным показателем четвертого квартала 2023 года.

Итоги 2024 года

По итогам 2024 года объем перевозок увеличился на 3,5% и составил 7,6 млн TEU.

На трейде Азия – Европа объемы снизились на 10,9% до 1,4 млн TEU. Перевозки на трансатлантике составили 479,5 тыс. TEU, на 0,6% меньше, чем годом ранее. На внутриазиатско-австралийском направлении объем перевозок вырос на 7,4% до 3,6 млн TEU, транстихоокеанском направлении – на 9,9% до 2,1 млн TEU.

Выручка в сумме составила 9,8 млрд долларов, на 30,2% выше, чем за 2023 год.

Снижение произошло на трансатлантике – на 26,7% до 616,3 млн долларов. Выручка на внутриазиатско-австралийском трейде увеличилась на 17,1% до 3 млрд долларов, на трейде Азия – Европа – на 44% до 2,3 млрд долларов. На транстихоокеанском направлении выручка составила 3,9 млрд долларов, на 53,5% больше, чем годом ранее.

Загрузка судов в 2024 году была на 2,6% выше, чем годом ранее при увеличении провозной способности на 0,3%. Средняя выручка с одного TEU выросла 25,8% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года.

Фото: OOCL