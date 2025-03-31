О контейнерных трендах в Новороссийске

По итогам 2024 года контейнерооборот порта Новороссийск вырос почти на 6,5% и составил чуть более 1 млн TEU, сообщил генеральный директор ООО «Новоморснаб» Алексей Гармаш, выступая на конференции ShippingRU, организованной ВИВА КОНСАЛТ в Петербурге. В этом году рост перевалки контейнерных грузов, хоть и небольшой, продолжится.

«Новороссийск за последние 10 лет пережил уже несколько кризисов. Но, как показывает статистика, мы достаточно быстро восстанавливаемся после кризиса», – сказал А.Гармаш.

Так, в 2023 году после провала 2022 года порт Новороссийск преодолел психологическую отметку в 1 млн TEU. В 2025 году, по прогнозу спикера, подрасти контейнерообороту в значительной степени не дадут инфраструктурные ограничения – Новороссийск испытывает сложности с доставкой грузов в порт как по железной дороге, так и автотранспортом.

«Мы страдаем от перегруженности автодорог как на подъезде к городу, так и внутри города. В этом году начинается капитальный ремонт мостов на одной из самых главных транспортных артерий Новороссийска – улице Магистральная. И все это начнется с курортным сезоном. В общем, будет весело», – предупредил спикер.

Анализируя помесячную статистику контейнерооборота порта Новороссийск по итогам прошлого года, А.Гармаш отметил выраженное влияние сезонности – провалы в отдельные месяцы связаны с погодными условиями региона. «Февраль 2024, впрочем, как и 2023 года, был достаточно сложным. Порт стоял больше 10 дней, просто не работал. Соответственно, потом это выливается в пики марта-апреля, когда тот груз, который стоял в феврале, уезжает», – пояснил А.Гармаш.

В структуре прошлогоднего контейнерооборота порта Новороссийск основным драйвером роста был груженый экспорт (+25,5%) – контейнеры, загруженные как в Новороссийском узле, так и приходящие контейнерными поездами и автотранспортом из других регионов страны. Как объяснил А.Гармаш, это связано с профицитом контейнеров внутри страны и доступностью сервисов из Новороссийска на азиатские направления.

По итогам 2024 года экспорт в рефконтейнерах через южные порты России вырос относительно предыдущего года на 3%, составив почти 13,1 тыс. Импорт увеличился на 4,3%, достигнув порядка 113 тыс. TEU.

«У нас в рефрижераторах уходит в основном продукция отечественного животноводства. Это сектор развивается, но объемы, конечно, несравнимы с рефрижераторным импортом», – сказал эксперт. В этом году, по его словам, ожидается слабый сезон. Это связано с экономикой Турции. «Значительный поток турецкого импорта, который шел раньше в Новороссийск, сократился. Из-за высоких цен в Турции, где экономическая нестабильность, высокая инфляция, многие турецкие продукты становятся неконкурентными. Поэтому сейчас все компании, которые занимаются рефрижераторами, указывают на то, что этот сезон именно в части Турции слабый. Хотя у нас растет Египет, также достаточно стабильный Израиль», – пояснил А.Гармаш, предположив, что в этом году контейнерооборот если не увеличится, то останется на уровне 2024 года.

Импорт сухих контейнеров по итогам прошлого года – единственный сектор в «красной» зоне: он сократился почти на 1,7%. Главные причины снижения – возвращение грузов в Санкт-Петербург, развитие deep sea сервисов и курс доллара. «Конечно, динамика курса доллара в 2024 году была для импортеров негативной», – отметил спикер.

По словам А.Гармаша, в этом году, как и в 2024, растет как вывоз, так и ввоз порожних контейнеров, при этом основная часть порожняка – это рефконтейнеры Новороссийска и частично – сухие контейнеры, которые приходят из других регионов страны, а также контейнеры, которые с 2022 года остаются «брошенными». «Собственники контейнеров за счет премии за их экспорт также стараются увеличить вывоз, поэтому, в принципе, вывоз «порожников» растет. Завоз порожних контейнеров также в плюсе. Завозятся к нам, в основном, 20-футовые контейнеры, которые востребованы под флекситанки и под зерновые грузы. И у большинства линий с ними проблемы, потому что импорта мало».

Фото: SeaNews