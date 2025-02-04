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Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2024 в деталях
04.02.2025

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2024 вырос на 19,5%

    • В декабре 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 19,5% относительно показателя декабря 2023 года.

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    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2024 вырос на 19,5%

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    Согласно имеющимся официальным данным, импорт вырос на 42,7%, экспорт – на 14,5%. В каботаже было перевалено на 3,4% больше, чем годом ранее. Транзит сократился на 82%.

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в декабре 2024 года соответствовала 47,3%.

    Груженых контейнеров было обработано на 25,7% больше, чем в декабре 2023 года. Из общего объема груженых 5,6% приходилось на рефконтейнеры, 94,4% – на сухие.

    60,6% груженых контейнеров прошло в импорте, 21,1% – в экспорте, 17,7% – в каботаже и 0,6% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 0,9%.

    В декабре 2024 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 61,1%, Восточный обработал 20,6%, на Находку приходилось 6,3%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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