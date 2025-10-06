Грузооборот Каспийского бассейна в августе 2025: выросла перевалка пищевого налива

В августе 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос на 42,9% относительно показателя августа 2024 года.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился на 53,2%, импорт – на 68%, транзит – на 0,7%. В каботаже было перевалено на 50% больше, чем годом ранее.

В августе 2025 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1,2%.

В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 33,5% приходилось на зерно. Доля нефти в августе 2025 года соответствовала 18,5%. На третьем месте по объемам – тарно-штучные грузы, их доля составляла 17,9%.

Самая высокая динамика была в сегменте пищевого налива, перевалка которого выросла в 3 раза. Тарно-штучных грузов было обработано в 2,1 раза больше, чем в августе 2024 года. Оборот черных металлов также вырос в 2,1 раза.

Наиболее значительно, на 67,3% сократилась перевалка прочих навалочных грузов. Грузооборот лесных грузов уменьшился на 33,9%.

В августе 2025 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 42,2%, Махачкала обработала 37,9%, на Оля приходилось 19,8%.

