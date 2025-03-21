Аналитический дайджест SeaNews, 17-21 марта 2021

Мировой контейнерный рынок

Контейнерооборот лидеров, 2 месяца 2025

Контейнерооборот Шанхая по итогам первых двух месяцев 2025 года составил 8,3 млн TEU.

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2025

На 11 неделе 2025 года ставки почти на всех исследуемых трейдах продолжили снижаться.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 12 неделя 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 12 неделе 2025 года снизился относительно прошлой недели на 4%.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот российских портов в феврале 2025 в деталях

Контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2025 года снизился на 5,9%.

Экспортные перевозки удобрений по жд, 2 месяца 2025

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых двух месяцев 2025 года выросли на 18,5%.

Контейнерооборот российских портов в феврале 2025 снизился на 5,9%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 16,1%.

Погрузка на жд металлургических грузов, 2 месяца 2025

В январе-феврале 2025 года погрузка металлургического сырья на сети РЖД выросла на 9,6%.

Товарооборот

Внешнеторговый оборот между РФ и ЕС в деталях

Дефицит торгового баланса составил 4,3 млрд евро.

Внешнеторговый оборот между РФ и ЕС, январь 2025

По данным Евростата, внешнеторговый оборот между Евросоюзом и Россией составил 5,62 млрд евро.

Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, январь 2025

По данным Евростата, совокупный объем морских перевозок между странами Евросоюза и Россией в январе 2025 года увеличился на 13,5%.

Товарооборот Россия – США в январе 2025 года

По данным Бюро переписей США (Census Bureau), товарооборот между Россией и США за январь 2025 года снизился на 15,7%.

Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь 2025

По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе 2025 года составил 326,2 тонн.

Финансы

Чистая прибыль OOIL в 2024 году выросла на 88,4%

OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала операционные и финансовые показатели за второе полугодие и весь 2024 год.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 12 неделя, 2025

На 12 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта начали снижаться.

Фрахтовый рынок Черного моря, 12 неделя, 2025

На 12 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax на отдельных направлениях опустились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 12, 2025

Ставки на отдельных направлениях опустились.

Ставки не меняются десятую неделю подряд

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 12 неделя 2025

На 12 неделе 2025 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах демонстрируют разнонаправленную динамику.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 12 неделя 2025

На 12 неделе 2025 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах увеличились.

Фото: MSC