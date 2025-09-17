Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия – Сербия в январе-августе 2022 года
17.09.2025

Товарооборот Россия – Сербия в январе-июле 2025 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.05.2025
    Российский экспорт и импорт, 1 квартал 2025
    Внешнеторговый оборот России по итогам января-марта 2025 года составил 158 млрд долларов.
    2025ИмпортСтатистика таможниЭкспорт
    0
    10.06.2025
    Заказы на новые суда резко упали
    Спад сохранится до конца года
    2025глобальный рынокпортфель заказовСуда
    0
    24.01.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 4 неделя 2025
    Тренд на снижение индекса контейнерных перевозок
    Только для подписчиков
    2025Drewryмировой контейнерный индекс
    0
    14.08.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 33 неделя, 2025
    Ставки продолжают расти.
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    09.07.2025
    Грузооборот Каспийского бассейна в мае 2025: снизилась перевалка лесных грузов
    Экспорт сократился на 71,1%.
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    23.06.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 25 неделя 2025
    Ставки снова снизились
    Только для подписчиков
    2025Drewryиндекс Drewry WCIмировой контейнерный индекс
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.09.2025 Контейнерооборот российских портов в августе 2025 снизился на 1,4%
    16.09.2025 Контейнерооборот российских портов в августе 2025 в деталях
    15.09.2025 Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2025
    15.09.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2025
    12.09.2025 Российская контейнерная линия Aurora Line выполнила первую перевозку по Севморпути
    12.09.2025 Южнокорейский фидерный перевозчик строит контейнеровозы в Китае
    Госрегулирование Показать всё
    15.09.2025 Автовыпуск лесоматериалов из Сибири растет
    12.09.2025 Вступил в силу порядок каботажных перевозок для транспортных компаний ЕАЭС в России
    11.09.2025 Польша закрывает границу с Белоруссией
    09.09.2025 Утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 года
    04.09.2025 Назначен начальник Санкт-Петербургской таможни
    04.09.2025 Льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •