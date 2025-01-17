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Оборот мировых контейнерных линий, 11 месяцев 2024
17.01.2025

Аналитический дайджест SeaNews, 13-17 января 2024

    • Мировой контейнерный рынок

    Top-25 контейнерных линий на 1 января 2025 года

    По состоянию на 1 января 2025 года 25 крупнейших контейнерных линий в совокупности контролировали, с учетом дочерних и зависимых структур, 89% существующего контейнерного флота. 

    Top-25 контейнерных линий по рефвместимости, H1 2024

    Суммарное количество рефрижераторных розеток на судах 25 крупнейших контейнерных линий по состоянию на середину 2024 года составило 2,85 млн единиц, к которым теоретически можно подключить порядка 5,7 млн TEU со скоропортящимися грузами.

    Оборот мировых контейнерных линий, 11 месяцев 2024

    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 11 месяцев 2024 года составил 169,2 млн TEU.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 3 неделя 2025

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 3 неделе 2026 года снизился относительно прошлой недели на 3% и составляет 3855 долларов за 40-футовый контейнер.

     

    Российский транспортный сектор

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2024 вырос в 2 раза

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился в 4,3 раза.

    Грузооборот Каспийского бассейна в ноябре 2024 в деталях

    В ноябре 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 0,4%.

    Грузооборот Каспийского бассейна в ноябре 2024: выросла перевалка черных металлов

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт вырос на 67,2%.

    Железнодорожные контейнеры, 2024

    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за весь 2024 год составили 7,88 млн TEU.

     

    Товарооборот

    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 11 месяцев 2024

    По данным Евростата, экспорт из стран Евросоюза в Россию в январе-ноябре 2024 года относительно аналогичного периода прошлого года снизился на 15,5% до 29,9 млрд евро. 

     

    Порты

    Все порты Финляндии, 11 месяцев 2024

    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам января-октября 2024 года составил 1,2 млн TEU. 

    Грузооборот морских портов Китая в январе-ноябре 2024

    В январе-ноябре этого года грузооборот портов Китая, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года и составил чуть более 16 млрд тонн.

     

    Фрахтовый рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 2, 2025

    На 2 неделе 2025 года на исследуемых трейдах наблюдается разнонаправленная динамика. 

    Обновлен сервис FREIGHTMarket

    Значительно расширена география по FESCO, по Hub-Shipping добавлены ставки на Санкт-Петербург, Калининград, Новороссийск. Новые линии, данные по которым доступны в сервисе FREIGHTMarket: E-LINE, MSC, Safetrans Shipping, Xinhelu Shipping – ставки уже доступны в обновлении.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 3, 2025

    На 3 неделе в Азово-Черноморском регионе продолжается снижение ставок фрахта.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 3 неделя, 2025

    Тренд на снижение ставок.
     

    На 3 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов на отдельные направления снизились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 3, 2025

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов Китая снизились.

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, январь 2024

    По данным нового аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в январе 2024 года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем порядка 1692 доллара, что на 3,3% меньше, чем в декабре 2024 года.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 3 неделя 2025

    На 3 неделе 2025 года цены почти все виды бункерного топлива почти во всех исследуемых портах повысились. 

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 3 неделя 2025

    На 3 неделе 2025 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах России продолжают расти.

     

    Фото: РЖД

     


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