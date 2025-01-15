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Грузооборот Каспийского бассейна в ноябре 2024 в деталях
15.01.2025

Грузооборот Каспийского бассейна в ноябре 2024 выросла перевалка черных металлов

    • В ноябре 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 0,4% относительно показателя ноября 2023 года.

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    Грузооборот Каспийского бассейна в ноябре 2024 выросла перевалка черных металлов

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт вырос на 67,2%, транзит – на 3,4%. В каботаже было перевалено в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Экспорт снизился на 22%.

    В ноябре 2024 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1%.

    В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 34,4% приходилось на зерно. Второй по объемам груз – нефть, ее доля составляла 18,4%. Доля тарно-штучных грузов в ноябре 2024 года соответствовала 13,9%.

    Самая высокая динамика была в сегменте прочих насыпных грузов, перевалка которых выросла в 10,3 раза. Черных металлов было обработано в 7,6 раза больше, чем в ноябре 2023 года. Оборот пищевого налива вырос в 2,9 раза.

    Наиболее значительно, на 85% сократилась перевалка рефгрузов. Грузооборот зерна уменьшился на 38,5%, химических и минеральных удобрений – на 23,3%.

    В ноябре 2024 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 53,8%, Махачкала обработала 40,2%, на Оля приходилось 6%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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