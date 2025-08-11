Информационно-аналитическое агентство
Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, август 2025
11.08.2025

Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, август 2025

    • По данным аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в августе этого года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 1612 доллара, на 10,2% выше, чем в июле 2025 года. На направлении Александрия – Новороссийск в среднем ставка находится на уровне 1684 доллара (плюс 8,6%).

    Средняя ставка за 20-футовый контейнер составляет в экспорте 1400 долларов, на 14,3% выше уровня ставки в июле 2025 года, в импорте – 1534 доллара (плюс 10,7%).

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, август 2025

    Средняя ставка фрахта за 40-футовый контейнер в экспорте на условиях FIFO (Free In Free Out, стоимость только морского фрахта, без погрузки контейнера на судно в порту отправления и без его выгрузки с судна в порту назначения) на направлении Новороссийск – Александрия в июне котируется на уровне 1551 доллар, за 20-футовый – 1386 долларов.

    Средняя ставка фрахта на перевозку 40-футового контейнера SOC (Shipper Owned Container, контейнер в собственности отправителя товара) в экспорте на маршруте Новороссийск – Александрия в августе 2025 года находится на уровне 1615 долларов (плюс 5,9% к уровню ставки в июле), в импорте – 1718 долларов (плюс 8,9%).

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, август 2025

    На перевозку 20-футового контейнера SOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 1425 долларов (плюс 14%), в импорте – 1593 доллара, на 11,6% выше, чем месяцем ранее.

    Средняя ставка на перевозку 40-футового контейнера СOC (Carrier Owned Container, контейнер принадлежит перевозчику) на направлении Новороссийск – Александрия в августе находится на уровне 1550 долларов, на 10,7% выше, чем в июле. В обратном направлении ставка составляет 1662 доллара (плюс 7,9%).

    На перевозку 20-футового контейнера СOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 1375 долларов (плюс 14,6%), в импорте – 1495 долларов, на 9,1% выше, чем месяцем ранее.

    Прим.: Средняя ставка рассчитана на основании ставок трех линий, работающих на данном маршруте, – MARMED, Ametist и Hub Shipping.

    По имеющимся данным, из линий, ставки которых представлены в сервисе, самые низкие ставки за 40-футовый контейнер на направлении Новороссийск – Александрия в августе предлагает MARMED – 1525 долларов, за 20-футовый контейнер – также этот перевозчик (1300 долларов).

    В импорте самые низкие ставки в августе у Hub Shipping – 1550 долларов за 40-футовый и 1300 долларов за 20-футовый контейнер.

    В июле этого года в порт Новороссийск из Александрии было совершено 13 заходов контейнеровозов, в июне было 15 судозаходов.

    За последние 12 месяцев (с июля  2024 по июль 2025 года включительно), за которые имеются данные, меньше всего провозных мощностей на направлении Новороссийск – Египет было задействовано в сентябре 2024 года – 704 TEU, больше всего – в мае этого года, 26,9 тыс. TEU.

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, август 2025

    Текущие ставки, динамика ставок за последние 7 месяцев по более чем 28 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 220 зарубежных портов, а также расписания линий  доступны подписчикам аналитического онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket.

    Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • HC / TC / DC
    • COC / SOC

    А также:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

