Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, август 2025

По данным аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в августе этого года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 1612 доллара, на 10,2% выше, чем в июле 2025 года. На направлении Александрия – Новороссийск в среднем ставка находится на уровне 1684 доллара (плюс 8,6%).

Средняя ставка за 20-футовый контейнер составляет в экспорте 1400 долларов, на 14,3% выше уровня ставки в июле 2025 года, в импорте – 1534 доллара (плюс 10,7%).

Средняя ставка фрахта за 40-футовый контейнер в экспорте на условиях FIFO (Free In Free Out, стоимость только морского фрахта, без погрузки контейнера на судно в порту отправления и без его выгрузки с судна в порту назначения) на направлении Новороссийск – Александрия в июне котируется на уровне 1551 доллар, за 20-футовый – 1386 долларов.

Средняя ставка фрахта на перевозку 40-футового контейнера SOC (Shipper Owned Container, контейнер в собственности отправителя товара) в экспорте на маршруте Новороссийск – Александрия в августе 2025 года находится на уровне 1615 долларов (плюс 5,9% к уровню ставки в июле), в импорте – 1718 долларов (плюс 8,9%).

На перевозку 20-футового контейнера SOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 1425 долларов (плюс 14%), в импорте – 1593 доллара, на 11,6% выше, чем месяцем ранее.

Средняя ставка на перевозку 40-футового контейнера СOC (Carrier Owned Container, контейнер принадлежит перевозчику) на направлении Новороссийск – Александрия в августе находится на уровне 1550 долларов, на 10,7% выше, чем в июле. В обратном направлении ставка составляет 1662 доллара (плюс 7,9%).

На перевозку 20-футового контейнера СOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 1375 долларов (плюс 14,6%), в импорте – 1495 долларов, на 9,1% выше, чем месяцем ранее.

Прим.: Средняя ставка рассчитана на основании ставок трех линий, работающих на данном маршруте, – MARMED, Ametist и Hub Shipping.

По имеющимся данным, из линий, ставки которых представлены в сервисе, самые низкие ставки за 40-футовый контейнер на направлении Новороссийск – Александрия в августе предлагает MARMED – 1525 долларов, за 20-футовый контейнер – также этот перевозчик (1300 долларов).

В импорте самые низкие ставки в августе у Hub Shipping – 1550 долларов за 40-футовый и 1300 долларов за 20-футовый контейнер.

В июле этого года в порт Новороссийск из Александрии было совершено 13 заходов контейнеровозов, в июне было 15 судозаходов.

За последние 12 месяцев (с июля 2024 по июль 2025 года включительно), за которые имеются данные, меньше всего провозных мощностей на направлении Новороссийск – Египет было задействовано в сентябре 2024 года – 704 TEU, больше всего – в мае этого года, 26,9 тыс. TEU.

