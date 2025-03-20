Погрузка на жд металлургических грузов, 2 месяца 2025

В январе-феврале 2025 года погрузка металлургического сырья на сети РЖД выросла на 9,6%, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

Всего было погружено 2,5 млн тонн, в том числе 2,3 млн тонн железной руды (+9% к аналогичному периоду 2024 года) и 155,7 тыс. металлолома (+5,6%).

На экспорт в восточном направлении было отправлено 1,3 млн тонн металлургического сырья (+12,4%), в западном направлении перевезли 656 тыс. тонн (+8%), в южном – 573,2 тыс. тонн (+5,6%).

Лидерами по объёму погрузки металлургического сырья среди российских регионов стали:

Белгородская область (695,3 тыс. тонн),

Забайкальский край (522,8 тыс. тонн),

Еврейская автономная область (427,9 тыс. тонн).

Фото: РЖД