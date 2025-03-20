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Погрузка на жд металлургических грузов, 2 месяца 2025
20.03.2025

Погрузка на жд металлургических грузов, 2 месяца 2025

    • В январе-феврале 2025 года погрузка металлургического сырья на сети РЖД выросла на 9,6%, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

    Всего было погружено 2,5 млн тонн, в том числе 2,3 млн тонн железной руды (+9% к аналогичному периоду 2024 года) и 155,7 тыс. металлолома (+5,6%).

    На экспорт в восточном направлении было отправлено 1,3 млн тонн металлургического сырья (+12,4%), в западном направлении перевезли 656 тыс. тонн (+8%), в южном – 573,2 тыс. тонн (+5,6%).

    Лидерами по объёму погрузки металлургического сырья среди российских регионов стали:

    • Белгородская область (695,3 тыс. тонн),
    • Забайкальский край (522,8 тыс. тонн),
    • Еврейская автономная область (427,9 тыс. тонн).

    Фото: РЖД


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