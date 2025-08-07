Информационно-аналитическое агентство
Грузооборот Арктического бассейна в июне 2025 в деталях
07.08.2025

Грузооборот Арктического бассейна в июне 2025: снизилась перевалка угля и кокса

    • В июне 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 2,9% относительно показателя июня 2024 года.

    Грузооборот Арктического бассейна в июне 2025: снизилась перевалка угля и кокса

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 8,6%. Импорт уменьшился на 45,6%. В каботаже было перевалено на 11,7% больше, чем годом ранее.

    В июне 2025 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,9%.

    В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 47%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (27,7%). Доля угля и кокса в июне 2025 года составила 11,3%.

    Самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой выросла в 2,3 раза. Прочих навалочных грузов было обработано на 94,4% больше, чем в июне 2024 года. Оборот тарно-штучных грузов увеличился на 49,1%.

    Наиболее значительно, на 69,6% снизился грузопоток химических и минеральных удобрений. Лесных грузов перевалили на 48,8% меньше, чем годом ранее, угля и кокса – на 38,3% меньше.

    В июне 2025 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 55,9%, Сабетта обработала 31,6%, на Варандей приходилось 6,4%.

  •  




