Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Балтийского бассейна в декабре 2024 в деталях
30.01.2025

Грузооборот Балтийского бассейна в декабре 2024: выросла перевалка лесных грузов

    • В декабре 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 3,5% относительно показателя декабря 2023 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Балтийского бассейна в декабре 2024: выросла перевалка лесных грузов

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 87,6% всех грузов, снизился на 4,6%. В каботаже было перевалено на 1,5% меньше, чем годом ранее. Транзит уменьшился на 9,1%. Импорт вырос на 16,3%.

    В декабре 2024 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,1%.

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна почти половина приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 28,3%, нефтепродуктов – 17,7% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в декабре 2024 года приходилось 17,4%, на химические и минеральные удобрения – 14%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте лесных грузов, оборот которых вырос в 4,1 раза. Сжиженного газа было обработано в 2,9 раза больше, чем в декабре 2023 года. Перевалка руды увеличилась на 99%.

    Наиболее значительно, на 63% снизился оборот накатных грузов (ро-ро). Тарно-штучных грузов было обработано на 26,2% меньше, чем годом ранее, прочих насыпных грузов – на 23,5% меньше.

    В декабре 2024 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 43%, Приморск обработал 23,5%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 23,2%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.01.2025
    Контейнерооборот российских портов в декабре 2024 вырос на 10,9%
    Импорт вырос на 16,9%, экспорт – на 5,7%
    2024КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    14.01.2025
    Все порты Финляндии, 11 месяцев 2024
    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам января-октября 2024 года составил 1,2 млн TEU.
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотФинляндия
    0
    24.01.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 4 неделя 2025
    Цены на топливо снизились
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    24.01.2025
    Товарооборот Россия – Азербайджан в 2024 году
    Вырос на 10,1%
    Только для подписчиков
    2024АзербайджанТоварооборот
    0
    29.01.2025
    Грузооборот Балтийского бассейна в декабре 2024 в деталях
    Экспорт снизился на 4,6%
    Только для подписчиков
    2024Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    22.01.2025
    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 11 месяцев 2024
    Поставки из России сократились почти на треть
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатМорские перевозки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.01.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2024 в деталях
    30.01.2025 Контейнеровозы на вторичном рынке подорожали вдвое
    29.01.2025 Китайская контейнерная линия CULines подает иск на Amazon
    29.01.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2024 вырос на 5,8%
    29.01.2025 В Красном море горит дрейфующий контейнеровоз
    28.01.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    29.01.2025 Показатели проекта по удалению затонувших судов на Дальнем Востоке полностью выполнены
    29.01.2025 В Минтрансе обсудили развитие внутренних водных путей
    24.01.2025 Определен порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок
    24.01.2025 В. Путин поручил проверить состояние танкерного флота
    22.01.2025 Экспорт лома разрешен через 9 морских портов
    17.01.2025 ФТС создает Сочинскую таможню
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •