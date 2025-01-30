Грузооборот Балтийского бассейна в декабре 2024: выросла перевалка лесных грузов

В декабре 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 3,5% относительно показателя декабря 2023 года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 87,6% всех грузов, снизился на 4,6%. В каботаже было перевалено на 1,5% меньше, чем годом ранее. Транзит уменьшился на 9,1%. Импорт вырос на 16,3%.

В декабре 2024 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,1%.

В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна почти половина приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 28,3%, нефтепродуктов – 17,7% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в декабре 2024 года приходилось 17,4%, на химические и минеральные удобрения – 14%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте лесных грузов, оборот которых вырос в 4,1 раза. Сжиженного газа было обработано в 2,9 раза больше, чем в декабре 2023 года. Перевалка руды увеличилась на 99%.

Наиболее значительно, на 63% снизился оборот накатных грузов (ро-ро). Тарно-штучных грузов было обработано на 26,2% меньше, чем годом ранее, прочих насыпных грузов – на 23,5% меньше.

В декабре 2024 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 43%, Приморск обработал 23,5%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 23,2%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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