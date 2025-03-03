Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2025 снизился на 2,5%

В январе 2025 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 2,5% относительно показателя января прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, импорт уменьшился на 0,6%, каботаж – на 2,5%. В транзите было перевалено на 80,9% меньше, чем годом ранее. Экспорт увеличился на 1,4%.

Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2025 года соответствовала 43%.

Груженых контейнеров было обработано на 0,8% меньше, чем в январе 2024 года. Из общего объема груженых 4,7% приходилось на рефконтейнеры, 95,3% – на сухие.

60,5% груженых контейнеров прошло в импорте, 22,6% – в экспорте, 16,3% – в каботаже и 0,6% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров сократилась на 8,6%.

В январе 2025 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 64,8%, Восточный обработал 17%, на Находку приходилось 7%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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