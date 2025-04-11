Аналитический дайджест SeaNews, 7-11 апреля 2025

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2025

На 14 неделе 2025 года ставки почти на всех исследуемых трейдах продолжили снижаться.

Top-25 контейнерных линий на 1 апреля 2025 года

По состоянию на 1 апреля 2025 года 25 крупнейших контейнерных линий в совокупности контролировали, с учетом дочерних и зависимых структур, 92% существующего мирового контейнерного флота.

Контейнерооборот портов Китая в 2024 году

В 2024 году контейнерооборот портов Китая, включая морские и речные, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 7% по сравнению с показателем 2023 года.

Грузооборот морских портов Китая в январе-феврале 2025

В январе-феврале этого года грузооборот портов Китая, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 2,3% по сравнению показателем января-февраля 2024 года.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 15 неделя 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 15 неделе 2025 года увеличился относительно прошлой недели на 3%.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2025 снизился на 4,8%

В феврале 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 4,8% относительно показателя февраля 2024 года.

Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2025 в деталях

В феврале 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 9% относительно показателя февраля 2024 года.

Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2025: снизилась перевалка угля и кокса

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 9%.

Регионы-лидеры по погрузке на жд, февраль 2025

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам марта 2025 года.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2025 в деталях

В феврале 2025 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя февраля 2024 года на 19,9%

Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2025: выросли перевозки огнеупоров и металлоконструкций

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-март 2025 года составили 1 млн 942 тыс. TEU.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2025 снизился на 19,9%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 41,4%.

Жд экспорт через порты, 3 месяца 2025

В январе-марте по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 79,5 млн тонн экспортных грузов.

Грузооборот Каспийского бассейна в феврале 2025 в деталях

В феврале 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 35,2% относительно показателя февраля 2024 года.

Финансовые и операционные показатели FESCO за 2024 год

Транспортная группа FESCO опубликовала операционные и финансовые результаты за 2024 год по МСФО.

Товарооборот

Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, январь 2025

По данным Евростата, российский экспорт алюминия и изделий из него в январе 2025 года составил 26,4 тыс. тонн.

Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-феврале 2025 года

По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-феврале 2025 года товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 68,8% по сравнению с показателем января-февраля прошлого года.

Экспорт никеля и изделий из него из РФ в ЕС, январь 2025

По данным Евростата, российский экспорт никеля и изделий из него в Евросоюз в январе 2025 года составил 7.4 тыс. тонн.

Экспорт зерна и продуктов его переработки в КНР из Алтайского края растет

По данным Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» (Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса), первый квартал 2025 года показал значительный рост темпов экспорта продукции растительного происхождения из Алтайского края в Китай.

Импорт одежды из ЕС в РФ, январь 2025

По данным Евростата, импорт одежды из Евросоюза в Россию в январе 2025 года в денежном выражении составил 48,3 млн евро.

Товарооборот Россия – Грузия в январе-феврале 2025 года

По данным национальной службы статистики Грузии, в январе-феврале 2025 года товарооборот между Россией и Грузией увеличился на 1,4% относительно показателя первых двух месяцев 2024 года.

Российский экспорт и импорт, 2 месяца 2025

Внешнеторговый оборот России по итогам января-февраля 2025 года составил 60,1 млрд долларов.

Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, январь 2025

По данным Евростата, российский экспорт ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов в Евросоюз в январе года в денежном выражении составил 14,7 млн евро.

Фрахтовый рынок

Обновлен сервис FREIGHTMarket

Сейчас нашим подписчикам доступны данные ставок линий c валидность апрель 2025 года и статистика судозаходов контейнеровозов и их емкости в ключевые порты РФ за март 2025 года.

Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, апрель 2025

По данным нового аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в апреле года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 1615 долларов, на 14,8% выше, чем в марте 2025 года.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 15 неделя, 2025

На 15 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели начали снижаться.

Фрахтовый рынок Черного моря, 15 неделя, 2025

На 15 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax относительно прошлой недели не изменились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 15, 2025

На 15 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов на всех направлениях опустились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 15, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов и южных портов Китая не меняются тринадцатую неделю подряд.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 15 неделя 2025

На 15 неделе 2025 года цены на бункерное топливо почти во всех исследуемых портах снизились.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 15 неделя 2025

Цены продолжают снижаться.

Фото: РЖД