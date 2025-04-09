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Экспорт зерна и продуктов его переработки в КНР из Алтайского края растет
09.04.2025

Экспорт зерна и продуктов его переработки в КНР из Алтайского края растет

    • По данным Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» (Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса), первый квартал 2025 года показал значительный рост темпов экспорта продукции растительного происхождения из Алтайского края в Китай.

    Как сообщили SeaNews в пресс-службе ФГБУ «ЦОК АПК» по Алтайскому, Красноярскому краям, Новосибирской и Томской областям, поставки зерновых и зернобобовых культур выросли на 31% и составили более 111 тыс. тонн (против 84,7 тыс. тонн в первом квартале 2024 года), продуктов переработки зерна — на 4% до 23,8 тыс. тонн (против 22,9 тыс. тонн годом ранее), фуражных грузов — на 130% до 37,8 тыс. тонн (против 16,4 тыс. тонн годом ранее).

    В целом, темпы поставок растительной продукции из региона в Поднебесную выросли на 16%, объем отгрузок составил 281 тыс. тонн.

    Основной объем экспорта составили гречиха (78,2 тыс. тонн, +157%), растительные масла (80 тыс. тонн, +2%), жмыхи (37,8 тыс. тонн, +130%), хлопья (6 тыс. тонн, +379%) и ядро подсолнечника (8,1 тыс. тонн, +2%).

    В этом году в Китай были отправлены пробные партии лекарственного сырья (10 тонн), очесов льна (44 тонн) и побегов папоротника (15 тонн). КНР второй год подряд остается главным импортером сельхозпродукции из Алтайского края и других регионов Сибири.

    Фото: пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК» по Алтайскому, Красноярскому краям, Новосибирской и Томской областям


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