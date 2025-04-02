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ЦБ обрушил импорт китайских автомобилей
02.04.2025

ЦБ обрушил импорт китайских автомобилей

    • Российский контейнерный рынок по итогам 2025 года может вырасти на 4,5%. Таким прогнозом поделился директор филиала FESCO в Санкт-Петербурге Георгий Ремизов, выступая на сессии «Конъюнктура рынка контейнерных перевозок. Портовые мощности» в рамках конференции ShippingRU, организованной ВИВА КОНСАЛТ. При этом российский контейнерный рынок будет расти темпами, опережающими международный рынок.

    По словам Г.Ремизова, 2024 год был на пике спроса. Однако объемы перевозок контейнеров, в частности, через морские порты Дальнего Востока в 2025 году могут снизиться. Одна из причин – обрушение импорта автомобилей из Китая. Спикер отметил, что на фоне высокой ключевой ставки Банка России у населения снижается спрос на кредиты. И если учесть, что порядка 55% новых автомобилей покупается в кредит, падение импорта китайских автомобилей становится закономерным.

    «Мы видим, что 2022 и 2023 годы у нас шли активно, импорт новых автомобилей практически на 100% у нас был обеспечен кредитованием. В 2023 году – кратный рост по импорту, и до 2024 года этот рост продолжался, это был пик. Сейчас, в 2025 году, импорт практически на том же уровне, когда мы стартовали. То есть, по сути, все наши достижения за три года практически обнулились», – сказал Г.Ремизов, поясняя, что объем выдачи кредитов уменьшился.

    Сигналы о приостановке поставок новых автомобилей от китайских партнеров начали поступать уже в 2024 году. И сейчас, по словам спикера, на российских складах находится более 350 тыс. автомобилей китайского производства. «Для морских линий автомобили – важный груз. При этом идут сообщения о запуске нового производства, новых брендов автомобилей в России», – добавил спикер.

    Однако рынок морских перевозок подержанных автомобилей, на фоне снижения грузопотока новых машин, остается на протяжении долгого времени в прежних границах. «Этот рынок явно не пострадал», – отметил Г.Ремизов.

    Что касается прогнозов на этот год, спикер отметил, что на рост российского контейнерного рынка повлияет динамика потребления промышленного производства, волатильность курса рубля, а также расширение географии поставок.

    Запуск новых сервисов и расширение маршрутной сети станет, как подчеркнул Г.Ремизов, драйвером роста российского контейнерного рынка. «Латинская Америка появилась, Индия появилась, Африка появилась. Это всё только сейчас развивается, здесь еще есть свой потенциал, безусловно», – резюмировал спикер.

    Фото: SeaNews


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