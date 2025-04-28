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FESCO доставила более 37 тыс. тонн российской свинины в Китай
28.04.2025

FESCO доставила более 37 тыс. тонн российской свинины в Китай

    • FESCO перевезла более 37 тыс. тонн (почти 3 тыс. TEU) свинины российского производства в Китай с апреля 2024 года, когда группа доставила первую партию этого вида мяса в КНР после снятия ограничений на поставки из России.

    Транспортировку свинины в Китай FESCO выполняет в рамках сервиса «Мясной шаттл», оператором которого выступает дочерняя компания «Дальрефтранс», отвечающая в компании за перевозку режимных и скоропортящихся грузов в рефрижераторных контейнерах.

    За прошедший год более половины от общего объема российской свинины FESCO отправила в Шанхай. Второе и третье места достались городам Яньтянь и Ксинганг. Кроме того, конечными точками маршрутов стали Гонконг, Наньша, Циндао и Далянь.

    Подавляющая часть отгрузок свинины производилась на заводах, расположенных в городах Центрального федерального округа: Белгороде, Брянске, Великих Луках, Курске и Тамбове.

    Большинство отправок FESCO организовала с железнодорожных станции Селятино и Брянск-Льговский, куда рефконтейнеры доставлялись автотранспортом напрямую с мясоперерабатывающих предприятий. Далее российская свиноводческая продукция следовала в Китай в составе контейнерных поездов либо в рамках интермодальных маршрутов — с перегрузкой на суда группы во Владивостокском морском торговом порту (входит в FESCO), либо через сухопутные погранпереходы.

    «После того, как Китай снял ограничения на поставки свинины из России, отечественные производители и экспортеры продемонстрировали незаурядную активность, чтобы как можно быстрее выйти на этот рынок. В течение года они успешно расширяли ассортимент своей свиноводческой продукции, поставляемой в КНР», — отметил генеральный директор компании «Дальрефтранс» Андрей Гречкин.

    Ограничения на экспорт свиноводческой продукции, действовавшие в отношении России с 2008 года, Китай снял в сентябре 2023 года. В январе 2024 года Главное таможенное управление Китая выпустило протокол, официально разрешающий поставки российской свинины. Перевозку первой партии свинины российского производства в КНР осуществляла FESCO в марте-апреле прошлого года.

    Фото: FESCO


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