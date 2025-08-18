Информационно-аналитическое агентство
В порт Архангельск прибыл контейнеровоз из Китая
18.08.2025

    • В порт Архангельск из Китая прибыло первое в этом году судно по логистическому маршруту «Арктический экспресс №1», сообщает пресс-служба правительства Архангельской области. Этот проект реализуется совместно с китайскими партнерами – он связывает Россию с портами КНР коротким и надежным Северным морским путем.

    На борту прибывшего судна – 497 контейнеров с автозапчастями, пленкой ПВХ и сталью. «Теперь все это отправится дальше на отечественные предприятия», – говорится в пресс-релизе.

    «Уже в начале следующей недели на судне отправим экспортный груз – продукцию наших лесопромышленников, которая так востребована в Китае. Ориентировочно через три с небольшим недели продукция архангельских предприятий будет доставлена в порт назначения», – цитирует пресс-служба губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

    В ближайшие годы объем грузов, транспортируемых через Архангельск по Севморпути, будет только расти. Этому будет способствовать выполнение поручений президента РФ Владимира Путина по поддержке предприятий лесопромышленного комплекса Северо-Запада, в том числе по субсидированию перевозок продукции ЛПК.

    Наращивание товарооборота с китайскими партнерами также будет способствовать выполнению майского Указа главы государства по увеличению грузопотока по Севморпути, который к 2030 году должен составить 150 млн тонн в год.

    Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области


  •  




