В новый глубоководный порт Архангельска компании готовы инвестировать 200 млрд руб.

Губернатор Архангельской области доложил президенту России о ходе реализации стратегического проекта по строительству глубоководного района морского порта Архангельск, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это ключевая инфраструктурная инициатива, нацеленная на формирование современного логистического узла, способного обеспечить до 25 млн тонн грузооборота в год к 2031 году.

Совместно с Госкорпорацией «Росатом» регион провел актуализацию грузовой базы и финансовой модели проекта. 5 июня 2025 года инвестором направлена инвестиционная декларация на согласование в Росморречфлот. При отсутствии существенных замечаний и разногласий эту работу планируется завершить в сентябре текущего года. Далее начнется проработка вопроса о включении проекта в план развития Северного морского пути до 2035 года совместно с Минтрансом России и Росатомом.

«Еще другие компании подключаются, и в том числе китайская компания New New Shipping Line, которая тоже проявляет к этому большой интерес. Они готовы инвестировать до 200 миллиардов рублей в этот проект за 30% участия в этом порту. Мы сейчас прорабатываем с ними технические моменты. В случае Вашего согласия готовы эту работу продолжить и подписать с ними пока меморандум о тех основных направлениях, которые мы готовы в этом порту использовать, – сказал А.Цыбульский.

«Архангельский порт имеет уникальное геополитическое положение, позволяющее стать ключевым узлом Трансарктического транспортного коридора, с выходом как на Запад – в страны БРИКС, так и на Восток – по Северному морскому пути. Это позволит избежать геополитических рисков, связанных с проходом через Балтийские и Черноморские проливы», – говорится в пресс-релизе.

Фото: пресс-служба правительства Архангельской области