Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года

Приоритетная поддержка опорных населённых пунктов, повышение эффективности использования инфраструктуры, определение ключевых проектов развития в новых регионах – эти и другие направления работы отражены в плане реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Распоряжение об утверждении такого плана подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Стратегия пространственного развития России до 2030 года с прогнозом до 2036 года была утверждена правительством в декабре 2024 года. Она необходима для достижения национальных целей развития, утвержденных майским указом президента. Цель стратегии – формирование сбалансированной системы расселения и территориальной организации экономики. Ключевым элементом пространственного развития определены опорные населенные пункты, которые образовывают инфраструктурный и экономический каркас страны.

С ними связан один из пунктов плана, согласно которому на территориях, где расположены опорные населенные пункты, в приоритетном порядке будут создаваться особые экономические зоны. Для этого к февралю 2026 года планируется подготовить акт правительства, актуализирующий критерии создания ОЭЗ. Новые территории с преференциальными режимами будут способствовать реализации инвестпроектов, существенно влияющих на уровень жизни людей и создание комфортной городской среды.

Реализация плана также подразумевает совершенствование подходов к развитию территорий. Для решения этой задачи предполагается актуализировать перечень проектов развития, отобранных вице-премьерами – кураторами федеральных округов с учетом приоритетных направлений, определенных стратегией для того или иного округа. Например, для Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны таким приоритетом станет наращивание международных торговых связей. Речь идет о повышении эффективности работы Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, Северного морского пути, морских портов на тихоокеанском побережье и строительстве дорог, связывающих эти порты с логистическими центрами. Предложения по актуализации перечня проектов должны быть представлены в правительство в октябре 2025 года.

Особое место в плане реализации стратегии уделено новым регионам. К октябрю 2025 года должны быть определены ключевые проекты развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Часть из них будет связана с угольной отраслью ДНР и ЛНР и должна войти в формируемую сейчас программу развития угольной промышленности России на период до 2050 года.