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Показатели проекта по удалению затонувших судов на Дальнем Востоке полностью выполнены
29.01.2025

Показатели проекта по удалению затонувших судов на Дальнем Востоке полностью выполнены

    • За четыре года с момента запуска в 2021 году федерального проекта «Генеральная уборка» на Дальнем Востоке из акваторий подняли 213 затонувших судов, которые препятствовали судоходству и развитию прибрежных территорий. Проект доказал свою эффективность и будет продлён, а его география расширена, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Основным исполнителем проекта выступает Росморречфлот совместно с регионами.

    Федеральный проект «Генеральная уборка» продлен до 2030 года и вошел в состав нового национального проекта «Экологическое благополучие». Росморречфлот совместно с дальневосточными регионами подготовил предложения по ликвидации затонувшего имущества. В рамках нацпроекта предстоит поднять и утилизировать 103 судна. Также к проекту присоединилась Республика Саха (Якутия).

    За время реализации проекта лидерами по количеству удаленного затонувшего имущества стали Камчатский край и Сахалинская область. Суммарно в этих субъектах утилизировали 139 затонувших судов.

    «Подъем каждого судна уникален и зависит от ряда факторов. Размеры объекта, его состояние, глубина затопления и удаленность от берега, характер грунта и степень заиленности – все это определяет способ удаления судна и используемую технику. На удаление крупных судов уходило от полугода», – сказал руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

    Суда вытаскивали на берег с помощью лебедки с использованием экскаваторов, поднимали на поверхность под действием надувных понтонов. Крупные объекты разрезали под водой на мелкие фрагменты. Далее резка корпусов и их подготовка к утилизации продолжалась не берегу.

    Напомним, работа по федеральному проекту «Генеральная уборка» велась по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина с 2021 года в шести регионах ДФО: Камчатском, Хабаровском и Приморском краях, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе.

    Фото: Росморречфлот


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