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Из Архангельска в Китай по Севморпути было совершено 10 кругорейсов
09.01.2025

Из Архангельска в Китай по Севморпути было совершено 10 кругорейсов

    • В 2024 году из Архангельска в Китай по Северному морскому пути было совершено 10 кругорейсов, сообщает в телеграм-канале губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

    «В 2023 году из Архангельска в Шанхай по Севморпути отправился первый за 10 лет прямой рейс с лесопромышленной продукцией. В 2024 мы уже значительно увеличили этот показатель, выполнив 10 оборотных судозаходов, доставили в Китай почти 50 тыс. тонн товаров, произведенных на российских предприятиях, и приняли в ответ почти 33 тыс. тонн импортной продукции, – отметил глава региона. – Морские перевозки выросли в 1,3 раза по сравнению с 2023 годом, объемы перевалки экспортно-импортных грузов – почти в 3 раза, каботажные перевозки – на 5%».

    В рамках северного завоза была организована доставка каботажных грузов и для крупных арктических проектов в морские порты Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Республики Саха и Красноярского края. В районы Крайнего Севера отгрузили порядка 2,1 млн тонн различной номенклатуры грузов.

    В связи с закрытием доступа российским производителям минеральных удобрений к портам Прибалтики, через которые исторически переваливалась эта продукция, морской порт Архангельск в 2024 году стал альтернативным пунктом перевалки такой экспортной номенклатуры и уже с апреля прошлого года более 400 тыс. тонн минеральных удобрений отправилось из порта в направлении стран Африки и Южной Америки.

    «Последние несколько лет порт Архангельск уверенно наращивает темпы работ и уже определенно претендует на то, чтобы стать одним из ведущих портов Арктики. Продолжим наращивать как количественные, так и качественные показатели работы», – резюмировал А.Цыбульский.

    Фото: пресс-служба правительства Архангельской области


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