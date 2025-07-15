Грузовой поезд из Китая в Баку

9 июля из города Цзиньчжун провинции Шаньси на севере Китая в Баку по транскаспийскому маршруту отправился грузовой поезд. Состав доставит в столицу Азербайджана 50 стандартных контейнеров с комплектами фотоэлектрических батарей общим весом 1159 тонн, сообщает информационное агентство Xinhua.

Состав пройдет по территории Казахстана и прибудет в порт Актау, откуда груз будет паромом доставлен в Азербайджан.

Как отметили в компании Huayuan International Land Port, по сравнению с традиционным способом, транскаспийские перевозки позволяют сократить время транспортировки. В перспективе фотоэлектрические модули местного производства будет удобнее поставлять в Закавказье, Турцию и страны Восточной Европы.

В данный момент Huayuan Internatinal Land Port обеспечивает регулярные железнодорожные перевозки по 23 маршрутам Китай – Европа и Китай – Средняя Азия, которые связывают провинцию Шаньси с 48 городами в 16 странах мира.

Фото с сайта sohu.com