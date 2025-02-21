Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, январь 2025

По данным РЖД, которые компания приводит в своем телеграм-канале, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем выросли за январь 2025 года на 9,1%.

В первом месяце этого года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 3,5 млн тонн грузов. Экспорт вырос на 8,9% до 3,3 млн тонн.

Через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 1,7 млн тонн (+2,2%).

Через Гродеково – Суйфэньхэ прошло 722,5 тыс. тонн экспортных грузов (+3,7%).

Экспортный грузопоток через Нижнеленинское – Тунцзян составил 492,9 тыс. тонн (рост в 1,4 раза).

Через погранпереход Камышовая – Хуньчунь было экспортировано в КНР 339,4 тыс. тонн (+2,9%).

Существенный объем экспортных перевозок (46,3%) традиционно приходится на каменный уголь. В январе через погранпереходы с КНР быль отправлено 1,5 млн тонн этого груза (+9,2%).

Также выросли отгрузки железной и марганцевой руды (721 тыс. тонн, +25%), удобрений (170,2 тыс. тонн, +15%), цветных металлов (71,9 тыс. тонн, рост в 1,6 раза) и нефти и нефтяных грузов (68,2 тыс. тонн, рост в 1,7 раза).

Фото: РЖД