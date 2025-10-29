Жд перевозки в направлении Казахстана растут

РЖД зафиксировали рост экспорта в направлении Казахстана на 6,6% по итогам 9 месяцев 2025 года, сообщает компания в своем телеграм-аккаунте.

Железнодорожные перевозки экспортных грузов через российско-казахстанские погранпереходы в январе-сентябре увеличились к аналогичному периоду прошлого года на 6,6% до 22,7 млн тонн. В том числе контейнеропоток вырос на 46% до 290 тыс. TEU.

Между Россией и Казахстаном есть большое количество пунктов пропуска, что даёт возможность построения оптимальных маршрутов, отмечают в РЖД. Грузовые поезда следуют через пограничные станции Канисай, Кигаш, Озинки, Карталы, Орск – Новый Город, Петропавловск, Зауралье, Кулунда, Локоть.

Основу грузопотока составляют нефтяные грузы – 5,6 млн тонн (+27% к январю-сентябрю 2024 года), чёрные металлы – 4,5 млн тонн (+27,5%), лесные грузы – 2,5 млн тонн (-2,9%), химикаты – 2,1 млн тонн (+19,8%).

Транзит через Казахстан в Китай через погранпереходы Достык и Алтынколь вырос до 3,2 млн тонн (+49%), в том числе отправлено 222,7 тыс. TEU (+46%). В основном это химические грузы (0,9 млн тонн, +29%), бумага (0,6 млн тонн +60%), удобрения (430 тыс. тонн, рост в 4 раза), зерно (418 тыс. тонн, +61%).

