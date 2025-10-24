Информационно-аналитическое агентство
Малый порт в Находке увеличил среднесуточную выгрузку вагонов
24.10.2025

Куда уходят контейнеры и почему это происходит

    • Выступая на состоявшейся недавно в Петербурге логистической конференции #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ, аналитик железнодорожного транспорта агентства InfraNews Денис Кожин остановился на текущем состоянии и тенденциях российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок.

    По итогам 9 месяцев объем контейнерных перевозок по железной дороге упал на 5% – такого, подчеркнул Д.Кожин, не было даже в 2022 году. Просели все направления перевозок, за исключением экспорта.

    Во внутреннем сообщении грузопоток сократился на целых 13%, при этом снижение идет практически по всем регионам. Наиболее существенное падение наблюдается в Вологодской области (-75%, что Д.Кожин связывает с падением отгрузок черных металлов «Северсталью» и удобрений Фосагро), в Тюменской области (-49%, Д.Кожин объясняет это снижением погрузки полиэтилена и полипропилена СИБУРом по станции Тобольск) и в Липецкой области (-48%, здесь практически единственный грузоотправитель – НЛМК с черными металлами).

    Также наблюдается снижение на 20% в Приморском крае (при этом, если станции Уссурийск, Находка-Восточная, Находка и ряд других в минусе, то по станциям Угловая, Угольная и Артем-Приморский отмечен рост погрузки). Однако в данном случае, отметил эксперт, статистика внутренних перевозок со станций Приморского края включает также и импорт, который прошел таможенное оформление и далее идет как внутренняя перевозка.

    В Петербурге и Ленобласти снижение составило 11%, причем в минусе большинство станций, обслуживающих основные терминалы – Шушары (терминал «Восход»), Предпортовая («Модуль»), Заневский пост («Янино»). В то же время, по станции Автово, обслуживающей ПКТ, отмечен рост.

    В Московском регионе снижение произошло всего на 2%, в том числе в минусе Электроугли, Селятино, Купавна, Ховрино, Кунцево-2, Тучково и ряд других станций, в плюсе – Силикатная, Чехов, Белый Раст, Люблино-Сортировочная.

    Контейнерный транзит по железной дороге сократился на 12%. При этом основное падение произошло в перевозках из Китая и Монголии в Польшу, также снизились перевозки белорусских грузов на экспорт через российские порты (в основном удобрения, причем, как отметил Д.Кожин, эти удобрения пришли на российский рынок как раз в 2022 году). «Что сейчас происходит? На самом деле, объем никуда не девается, он просто переключается на вагоны. То есть, зашли с контейнерами, но, видимо, по счетам решили, что перевозки в хопперах будут более интересными. И этот объем стал схлопываться, и достаточно серьезно».

    Говоря о последствиях перекрытия Польшей границы с Белоруссией, Д.Кожин оценил снижение грузопотока в августе в 10% и примерно в 10-11% в сентябре.

    Что касается импорта, основное падение приходится на Дальний Восток – минус 14%. Главная причина – обвал импорта автомобилей на 49%, также снизились поставки оборудования. Импорт из Китая и Монголии через сухопутные погранпереходы увеличился на 5%. И, если поставки автомобилей через сухопутные погранпереходы упали на 57%, то вырос грузопоток товаров народного потребления, бытовых приборов, оборудования, продукции химической промышленности и сборных грузов. Тренд – на переключение грузопотока на сухопутные погранпереходы, отметил Д.Кожин.

    Экспорт вырос за счет увеличения объемов промышленной продукции – бумаги, материалов, алюминия, удобрений, продукции химической промышленности. И основной рост экспорта идет через сухопутные погранпереходы. «То есть, видим, что меняется логистика и увеличивается доля сухопутных погранпереходов», – заключил Д.Кожин.

    Фото: ИАА SeaNews


