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Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2025: минус 3%
11.07.2025

Погрузка на экспорт по жд железной руды, 6 месяцев 2025

    • В январе-июне 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 15,5%, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

    Всего на экспорт было погружено 8,2 млн тонн. В том числе в восточном направлении достигли рекордного показателя с момента создания компании – 4,3 млн тонн (+14,3% к прендыдущему рекорду за аналогичный период 2024 года), в северо-западном направлении перевезли 1,8 млн тонн (+28,4%), в южном – 2,1 млн тонн (+8,3%).

    Лидерами по объёму погрузки железной руды среди российских регионов стали:

    • Белгородская область (2,1 млн тонн),
    • Забайкальский край (1,8 млн тонн),
    • Курская область (1,6 млн тонн).

    Фото: РЖД


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