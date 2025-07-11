Погрузка на экспорт по жд железной руды, 6 месяцев 2025

В январе-июне 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 15,5%, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

Всего на экспорт было погружено 8,2 млн тонн. В том числе в восточном направлении достигли рекордного показателя с момента создания компании – 4,3 млн тонн (+14,3% к прендыдущему рекорду за аналогичный период 2024 года), в северо-западном направлении перевезли 1,8 млн тонн (+28,4%), в южном – 2,1 млн тонн (+8,3%).

Лидерами по объёму погрузки железной руды среди российских регионов стали:

Белгородская область (2,1 млн тонн),

Забайкальский край (1,8 млн тонн),

Курская область (1,6 млн тонн).

Фото: РЖД