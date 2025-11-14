Аналитический дайджест SeaNews, 10-14 ноября 2025

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 45, 2025

На 45 неделе 2025 года ставки относительно 42 недели почти на всех исследуемых трейдах снова увеличились.

Оборот мировых контейнерных линий, 8 месяцев 2025

Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 8 месяцев 2025 года составил 125,9 млн TEU.

Контейнерооборот портов Китая в январе-сентябре 2025

В январе-сентябре этого года контейнерооборот портов Китая, включая морские и речные, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 46, 2025

На 46 неделе мировой индекс контейнерных перевозок Drewry снизился на 5%.

Российский транспортный сектор

Обновлена демоверсия сервиса ПОРТСТАТ

Теперь желающим ознакомиться с содержанием сервиса и оценить его возможности доступны более свежие данные – за март 2024 и 2025 года.

Грузооборот Каспийского бассейна в сентябре 2025: выросла перевалка зерна

В сентябре 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос на 29,9% относительно показателя сентября 2024 года.

Железнодорожные контейнеры, 10 месяцев 2025: снижение на 3,9%

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-сентябрь 2025 года составили 6 млн 275,2 тыс. TEU.

В Волго-Балтийском бассейне завершается транзитная навигация

В ФБУ «Администрация «Волго-Балт» подвели итоги транзитной навигации.

Экспортные перевозки удобрений по жд, 10 месяцев 2025

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 10 месяцев 2025 года выросли на 21,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Товарооборот

Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-сентябре 2025 года

По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-сентябре 2025 года товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 4,6% по сравнению с показателем первых 9 месяцев прошлого года.

«Холодный» экспорт из Сибирского региона

За 9 месяцев 2025 года сибирские предприниматели экспортировали 3,5 тыс. тонн мороженого и пищевого льда.

Российский экспорт и импорт, 9 месяцев 2025

Внешнеторговый оборот России по итогам января-сентября 2025 года составил 503,9 млрд долларов.

Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-август 2025

По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-августе 2025 года составил 1,83 млн тонн.

Товарооборот Россия – Сербия в январе-сентябре 2025 года

По данным Statistical Office of the Republic of Serbia, товарооборот между Россией и Сербией в январе-сентябре 2025 года снизился на 4,6%.

Новогодний импорт

С начала года уральские таможенники оформили ввоз товаров для новогодних и рождественских праздников весом более 30 тонн.

Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-август 2025

По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-августе 2025 года составил 17,6 млн тонн.

Товарооборот Россия – Армения в январе-сентябре 2025 года

По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в январе-сентябре 2025 года составили 2,1 млрд долларов.

Импорт овощей и фруктов через МАПП Забайкальск растет

В 1,4 раза увеличился ввоз овощей и фруктов из Китая через МАПП Забайкальск.

Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-август 2025

По данным Евростата, российский морской экспорт удобрений в страны Евросоюза в январе-августе 2025 года составил 2,9 млн тонн.

Порты

Грузооборот морских портов Китая в январе-сентябре 2025

В январе-сентябре этого года грузооборот портов Китая, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 4,6% по сравнению показателем первых 9 месяцев 2024 года.

Все порты Финляндии, 8 месяцев 2025

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам первых 8 месяцев 2025 года составил 977,06 тыс. TEU.

Складская недвижимость

Сколько стоит построить склад

По данным консалтинговой компании NF GROUP, по итогам третьего квартала 2025 года средняя стоимость строительства сухих складских комплексов класса А в Центральном федеральном округе в расчетах генеральных подрядчиков составила 70,6 тыс. руб. за кв. м.

Фрахтовый рынок

Обновлен сервис FREIGHTMarket

Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности ноябрь 2025 года и статистика судозаходов за октябрь 2025 года.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 46 неделя, 2025

На 45 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта пошли вниз.

Фрахтовый рынок Черного моря, 46 неделя, 2025

На 46 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax относительно прошлой недели не изменились, партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax на некоторые направления уменьшились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 46, 2025

На 44 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов почти на все направления повысились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 46, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов Китая понизились, на южных порты — не изменились.

Бункерный рынок

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 46 неделя 2025

На 46 неделе 2025 года цены на 380 HSFO и VLSFO почти во всех исследуемых портах незначительно уменьшились.

Фото: Росморречфлот