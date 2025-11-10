Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Железнодорожные контейнеры, 10 месяцев 2025: снижение на 3,9%
10.11.2025

Железнодорожные контейнеры, 10 месяцев 2025: снижение на 3,9%

    • Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-сентябрь 2025 года составили 6 млн 275,2 тыс. TEU, на 3,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

    В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 2 млн 467,7 тыс. TEU – на 4,5% меньше, чем годом ранее, в экспортном – 1 млн 475,5 тыс. TEU (+8%).

    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения составило 4 млн 470,4 тыс. TEU – на 6,5% меньше, чем в январе-октябре 2024 года. В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 66,6 млн тонн, на 2,6% меньше, чем годом ранее.

    По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах соли – в 1,8 раза до 11 тыс. TEU, сахара (+24,9% до 6,6 тыс. TEU) и цветных металлов (+26,9% до 135,5 тыс. TEU).

    Положительная динамика отмечена также в перевозках продуктов перемола (+10,3% до 38,9 тыс. TEU), лесных грузов (+0,2% до 489,4 тыс. TEU), бумаги (+8,4% до 324,4 тыс. TEU), черных металлов (+3,8% до 180,4 тыс. TEU) , цветной руды и серного сырья (+15% до 29,9 тыс. TEU) и остальных продовольственных товаров (+15,7% до 319,2 тыс. TEU).

    По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

    Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок автомобилей и комплектующих – на 41,8% до 241,9 тыс. TEU, строительных грузов – на 36,4% до 145,9 тыс. TEU, картофеля, овощей и фруктов – на 18,1% до 9,2 тыс. TEU.

    Перевозки химикатов и соды сократились на 1,4% до 657,4 тыс. TEU, зерна – на 8,2% до 97,9 тыс. TEU, метизов – на 4,4% до 349,8 тыс. TEU, промышленных товаров – на 1,1% до 357,3 тыс. TEU, машин, станков и двигателей – на 17,9% до 265,7 тыс. TEU, нефти и нефтепродуктов – на 4,3% до 38,9 тыс. TEU.

    Перевозки в контейнерах химических и минеральных удобрений снизились на 10,8% до 373,8 тыс. TEU, рыбы – на 0,9% до 29,9 тыс. TEU, мяса и масла животного – на 8,3% до 23,4 тыс. TEU, остальных и сборных грузов – на 2,9% до 166,3 тыс. TEU.

    В октябре во всех видах сообщения, по подсчетам SeaNews, было перевезено 641 тыс. TEU, в том числе во внутреннем сообщении – 254,7 тыс. TEU, в экспортном – 153,3 тыс. TEU. Объем перевозок груженых контейнеров составил в октябре порядка 455,7 тыс. TEU.

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.05.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 21, 2025
    Ставки не изменились
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыфрахтовые
    0
    27.05.2025
    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-март 2025
    Россия осуществляла поставки в 8 стран ЕС
    Только для подписчиков
    2025ГрузоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    13.03.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 11, 2025
    Ставки не изменились
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    10.06.2025
    Погрузка на экспорт по жд железной руды, 5 месяцев 2025
    В январе-мае 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 18%.
    2025Железная рудаРЖДЭкспорт
    0
    28.03.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 24-28 марта 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews в 24 по 28 марта 2025 года
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0
    01.04.2025
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2025 в деталях
    Снизился на 11,7%
    Только для подписчиков
    2025Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    10.11.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 8 месяцев 2025
    10.11.2025 «РЖД Логистика» отправила первый контейнерный поезд в новый иранский логистический хаб
    10.11.2025 Железнодорожные контейнеры, 10 месяцев 2025: снижение на 3,9%
    10.11.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 45, 2025
    07.11.2025 Вместимость контейнерного флота MSC превысила отметку в 7 млн TEU
    07.11.2025 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, Q3 2025
    Госрегулирование Показать всё
    05.11.2025 Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод
    05.11.2025 О транспортно-логистической повестке
    05.11.2025 Введен временный запрет на вывоз технической серы
    25.10.2025 Из Росморречфлота в Минтранс
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    21.10.2025 Назначен начальник Уссурийской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •