Железнодорожные контейнеры, 10 месяцев 2025: снижение на 3,9%

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-сентябрь 2025 года составили 6 млн 275,2 тыс. TEU, на 3,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 2 млн 467,7 тыс. TEU – на 4,5% меньше, чем годом ранее, в экспортном – 1 млн 475,5 тыс. TEU (+8%).

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения составило 4 млн 470,4 тыс. TEU – на 6,5% меньше, чем в январе-октябре 2024 года. В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 66,6 млн тонн, на 2,6% меньше, чем годом ранее.

По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах соли – в 1,8 раза до 11 тыс. TEU, сахара (+24,9% до 6,6 тыс. TEU) и цветных металлов (+26,9% до 135,5 тыс. TEU).

Положительная динамика отмечена также в перевозках продуктов перемола (+10,3% до 38,9 тыс. TEU), лесных грузов (+0,2% до 489,4 тыс. TEU), бумаги (+8,4% до 324,4 тыс. TEU), черных металлов (+3,8% до 180,4 тыс. TEU) , цветной руды и серного сырья (+15% до 29,9 тыс. TEU) и остальных продовольственных товаров (+15,7% до 319,2 тыс. TEU).

По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок автомобилей и комплектующих – на 41,8% до 241,9 тыс. TEU, строительных грузов – на 36,4% до 145,9 тыс. TEU, картофеля, овощей и фруктов – на 18,1% до 9,2 тыс. TEU.

Перевозки химикатов и соды сократились на 1,4% до 657,4 тыс. TEU, зерна – на 8,2% до 97,9 тыс. TEU, метизов – на 4,4% до 349,8 тыс. TEU, промышленных товаров – на 1,1% до 357,3 тыс. TEU, машин, станков и двигателей – на 17,9% до 265,7 тыс. TEU, нефти и нефтепродуктов – на 4,3% до 38,9 тыс. TEU.

Перевозки в контейнерах химических и минеральных удобрений снизились на 10,8% до 373,8 тыс. TEU, рыбы – на 0,9% до 29,9 тыс. TEU, мяса и масла животного – на 8,3% до 23,4 тыс. TEU, остальных и сборных грузов – на 2,9% до 166,3 тыс. TEU.

В октябре во всех видах сообщения, по подсчетам SeaNews, было перевезено 641 тыс. TEU, в том числе во внутреннем сообщении – 254,7 тыс. TEU, в экспортном – 153,3 тыс. TEU. Объем перевозок груженых контейнеров составил в октябре порядка 455,7 тыс. TEU.

