Контейнерный импорт. Тенденции и прогнозы-5

Своим мнением о ситуации на рынке контейнерных перевозок из стран Азиатско-Тихоокеанского региона с читателями SeaNews поделился директор по развитию YM Trans Group Иван Грошев.

Какая доля контейнерных перевозок из региона приходится на прямое жд, мультимодальный сервис с жд из портов Дальнего Востока? Насколько выросла доля автоперевозок из Китая? Как эти показатели изменились за последний год, почему?

На сегодняшний день доля автоперевозок из Китая существенно выросла и продолжает расти. Основная причина – высокая стоимость и сроки контейнерных перевозок, а также сокращение общего объема грузов. В условиях дефицита грузовой базы клиенты ориентируются прежде всего на стоимость, и автотранспорт в большинстве случаев оказывается наиболее экономически выгодным решением.

Контейнерные перевозки, включая мультимодальные схемы с морем и жд из портов Дальнего Востока, теряют позиции. Особенно это заметно на фоне падения ставок на автотранспорт и более гибких условий доставки. Железная дорога остается актуальной для определенных категорий грузов, в частности специфических или объемных партий, которые требуют контейнеризации, но их доля сокращается.

Если смотреть в ретроспективе, еще десять лет назад подавляющее большинство грузов из Китая поступало морем в контейнерах через порты Дальнего Востока. Затем, с началом пандемии COVID-19, доля контейнеров выросла — из-за ограничений на пересечение границы автотранспортом и всплеска спроса. Однако уже в последние два года, на фоне геополитических изменений, санкций и переориентации ряда перевозчиков с европейских направлений на восточные, баланс сместился в сторону автомобильных перевозок.

Сейчас мы наблюдаем снижение спроса практически во всех сегментах, и в таких условиях выигрывает самый дешевый и гибкий способ доставки. По стоимости на 1 куб. м автотранспорт зачастую выгоднее контейнерных перевозок – как морских, так и железнодорожных.

Ожидаете ли вы переориентацию грузов с жд на автомобильный транспорт в случае дальнейшего повышения жд тарифов, которое планируется в 2026 году? Как в этом случае могут измениться тарифы на автодоставку?

Если индексация тарифов РЖД продолжится, особенно в условиях падающего спроса, доля железной дороги, безусловно, сократится. Это закономерный процесс: рынок диктует правила, и при выборе между железнодорожной и автомобильной логистикой клиенты ориентируются на стоимость и срок доставки.

За последние три-четыре года тарифы на ЖД-перевозки выросли почти в два раза. При этом объемы грузов сократились. Контейнерные перевозки — особенно морские — сегодня уступают по срокам, а теперь и по цене. В этих условиях многие отправители логично переходят на автотранспорт.

Видите ли вы в связи с этим какие-то риски: как это отразится на грузопотоках, на логистике? Есть ли, например, вероятность, что если автотранспорт вытеснит железную дорогу в перевозке грузов из АТР, то логистика через Дальний Восток (порты, жд, терминалы) утратит свое ключевое значение, а больше грузов будет направляться напрямую в порты Новороссийска и Санкт Петербурга?

Логистика через Дальний Восток была, есть и останется важнейшим направлением для товаропроводящих цепочек, особенно в обслуживании восточной и сибирской части России. Через сухопутные погранпереходы, в частности Забайкальск – Маньчжурия, в последнее время до 90% грузов направляется в Центральную часть России. Соответственно, дальневосточные порты, как и прежде, обеспечивают товарными потоками города вдоль Транссибирской магистрали и будут продолжать выполнять эту функцию.

Ключевая проблема — это общее сокращение объемов. В текущем году полноценного сезонного пика грузоперевозок из Китая, который традиционно наблюдался в августе-сентябре, не произошло: в августе был некоторый рост по сравнению с июнем-июлем, но динамика значительно слабее, чем в предыдущие годы. Импорт продолжает снижаться по всем направлениям.

Мы уже видим последствия: многие клиенты работают на грани рентабельности, часть компаний закрывается или находится в процессе банкротства. В таких условиях любое дальнейшее повышение железнодорожных тарифов может запустить цепную реакцию — рынок будет «сыпаться» по принципу домино. Поэтому мы не ожидаем позитивных сценариев в краткосрочной перспективе.

Фото: YM Trans Group / РЖД