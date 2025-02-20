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Дизель-электроход FESCO отправился в новую экспедицию в Антарктиду
20.02.2025

Логистические итоги и прогнозы

    • Своими мыслями о том, как для российской логистики сложился 2024 год и чего ожидать в году 2025, с читателями SeaNews поделился Александр Юрищев, операционный директор ILC.

    Логистические итоги и прогнозыПрошедший 2024 год стал серьезным испытанием и для российских импортеров, и для транспортных компаний. Многие привычные способы ведения бизнеса оказались невозможными, и предприятиям пришлось в срочном порядке искать новые способы взаимодействия с зарубежными партнерами. Необходимо было адаптироваться к ситуации, когда ряд иностранных контрагентов отказались работать с Россией из-за санкций и сложностей с расчетами. Изменение условий международных расчетов, в свою очередь, повлекло дополнительные расходы и потребность в использовании услуг платежных агентов – последнее увеличивает стоимость перевозки в среднем на 2-4%.

    Если брать в расчет крайне трудное первое полугодие 2024 года, то, по нашим оценкам, объем внешней торговли вырос по сравнению с 2023 годом незначительно. Ведущими странами, торгующими с РФ, стали КНР, Турция, ОАЭ.

    В структуре перевозок серьезных изменений в 2024 году не произошло. Так, в грузоперевозках из Китая в Россию сохранялся стабильный спрос на железнодорожную доставку. Во втором полугодии повысилась востребованность автотранспорта, что было связано с проблемой брошенных поездов из КНР. Спрос на авиаперевозки немного снизился из-за сложностей с расчетами, что вынудило многих перевозчиков перейти на систему полной предоплаты, а это оказалось экономически невыгодно для бизнеса.

    В 2025 году ощутимого изменения ситуации мы не ожидаем. Если санкции с финансового сектора и начнут снимать, то это произойдет не раньше четвертого квартала 2025 года.

    Можно прогнозировать, что будут увеличиваться объемы морских перевозок через Новороссийск, Санкт-Петербург, Иран. Появится больше опций комбинированных мультимодальных грузоперевозок. В приоритете по-прежнему будут маршруты через Дальний Восток и прямое жд-сообщение, но здесь многое зависит от инфраструктуры приграничных терминалов, наличия полувагонов и фитингов, а также от решения ситуации с брошенными поездами на сети РЖД.

    Фото: ILC, РЖД

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


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