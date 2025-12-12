Завершение навигации на Волго-Донском канале

Завершена навигация 2025 года на Волго-Донском судоходном канале. Как сообщается в телеграм-канале Росморречфлота, за текущий навигационный сезон пропущено 3 297 судов, выполнено 39 856 шлюзований.

Объем перевозок составил свыше 4,5 млн тонн, в том числе более 1,99 млн тонн нефтепродуктов. Перевезено 8 507 пассажиров.

Сейчас на канале ведутся работы по снятию плавучей судоходной обстановки, регулировке уровней бьефов в водохранилищах и подготовке гидроузлов к межнавигационному периоду.

В течение всей навигации осуществлялся систематический мониторинг глубин, проводились траления судовых ходов и русловые промеры для обеспечения безопасного судоходства.

ФБУ «Администрация Волго-Дон» обслуживает 2117,5 км внутренних водных путей и 113 гидротехнических сооружений.

Основной участок — Волго-Донской канал длиной 101 км с 96 гидротехническими объектами, среди которых 13 судоходных шлюзов, 22 судоходных канала, насосные станции, плотины, дамбы, паромные переправы и другие сооружения.

Фото: Росморречфлот