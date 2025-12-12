Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Завершение навигации на Волго-Донском канале
12.12.2025

Завершение навигации на Волго-Донском канале

    • Завершена навигация 2025 года на Волго-Донском судоходном канале. Как сообщается в телеграм-канале Росморречфлота, за текущий навигационный сезон пропущено 3 297 судов, выполнено 39 856 шлюзований.

    Объем перевозок составил свыше 4,5 млн тонн, в том числе более 1,99 млн тонн нефтепродуктов. Перевезено 8 507 пассажиров.

    Сейчас на канале ведутся работы по снятию плавучей судоходной обстановки, регулировке уровней бьефов в водохранилищах и подготовке гидроузлов к межнавигационному периоду.

    В течение всей навигации осуществлялся систематический мониторинг глубин, проводились траления судовых ходов и русловые промеры для обеспечения безопасного судоходства. 

    ФБУ «Администрация Волго-Дон» обслуживает 2117,5 км внутренних водных путей и 113 гидротехнических сооружений.

    Основной участок — Волго-Донской канал длиной 101 км с 96 гидротехническими объектами, среди которых 13 судоходных шлюзов, 22 судоходных канала, насосные станции, плотины, дамбы, паромные переправы и другие сооружения.

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.01.2025
    Через причалы «Нацрыбресурса» в Приморском крае прошло почти 500 тыс. тонн рыбопродукции
    По итогам 2024 года
    2024ГрузооборотИтогиНацрыбресурс
    0
    13.02.2025
    РЖД достигли целевого показателя провозной способности
    За 6 лет объем инвестпрограммы компании вырос в 2,8 раза и достиг рекордного максимума
    2024Восточный полигонЖелезная дорогаинвестпрограмма
    0
    09.01.2025
    Грузы РЖД, 12 месяцев 2024: выросла погрузка на Восточном полигоне
    И на Калининградской железной дороге
    2024ИтогиПогрузкаРЖД
    0
    06.11.2025
    Итоги навигации в Амурском бассейне
    Открыты две новые линии
    Амурский бассейнИтогиНавигация
    0
    15.01.2025
    Контейнерооборот лидеров, итоги 2024 года
    Шанхай установил мировой рекорд
    Только для подписчиков
    2024ИтогиКонтейнерооборотСингапур
    0
    31.03.2025
    О контейнерных трендах в Новороссийске
    Импорт в сухих контейнерах в «красной» зоне
    2024ИтогиКонтейнерный рынокКонтейнеры
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.12.2025 Unifeeder’а больше не будет
    12.12.2025 Спад на китайском направлении и рост каботажа на Балтике
    12.12.2025 Maersk меняет главного финансиста
    12.12.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 50, 2025
    11.12.2025 Грузовые поезда Китай – Европа из Сианя за первые 10 месяцев 2025 года
    10.12.2025 Сервис в иранский сухой порт Априн выходит на регулярную основу
    Госрегулирование Показать всё
    11.12.2025 Транспортный поток в МАПП Кани-Курган растет
    10.12.2025 Совещание по развитию беспилотного транспорта
    09.12.2025 400 миллионов на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла
    08.12.2025 Талонная система в МАПП Забайкальск
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •