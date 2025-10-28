Промежуточные итоги навигации в Волго-Донском бассейне

В ФБУ «Администрация «Волго-Дон» подвели промежуточные итоги навигации. Как сообщается на сайте Росморречфлота, с начала навигации по водным путям Волго-Донского бассейна перевезено 9 млн тонн грузов, прошло 7 253 судна и выполнено 41 793 шлюзования.

ФБУ «Администрация «Волго-Дон» обслуживает 2117,5 км внутренних водных путей, на которых расположено 113 гидротехнических сооружений, в том числе 19 судоходных шлюзов.

На водных путях бассейна эксплуатируется 875 навигационных знаков (из них — 578 освещаемые), в том числе 389 береговых и 486 плавучих.

Производился систематический мониторинг глубин и обеспечение чистоты судового хода за счет проведения траления судовых ходов и русловых промеров глубин.

Для выполнения государственного задания произведены транзитные дноуглубительные работы в объеме 112,9 тыс. куб. м.

Всего на балансе ФБУ «Администрация «Волго-Дон» 104 единицы флота. Отремонтировано 19 судов технического флота.

