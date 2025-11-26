Информационно-аналитическое агентство
Перевозки по Беломорканалу выросли на 7%
26.11.2025

Перевозки по Беломорканалу выросли на 7%

    • С начала навигации по Беломорско-Балтийскому каналу перевезли более 206 тыс. тонн грузов, сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта со ссылкой на Администрацию «Беломорканал». Объём перевозок вырос на 1,1% по сравнению с прошлым годом.

    В связи с благоприятной гидрометеорологической обстановкой и по заявкам судовладельцев сроки работы гидротехнических сооружений и на судоходных трассах Онежского озера были продлены до 24 ноября.

    С начала навигации через Беломорско-Балтийский канал было проведено 8 556 шлюзований.

    Всего в Беломорско-Онежском бассейне перевезено 7151,6 тысяч тонн грузов. Объем перевозок вырос по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 7,1%.

    В навигацию 2025 года было выставлено 1168 знаков плавучей обстановки, из них 452 буев. В общей сложности на внутренних водных путях использовалось 1814 знаков СНО.  

    По заявкам грузоотправителей на договорных условиях проводилось траление акваторий. Общий объем тральных работ в Беломорско-Онежском бассейне составил 74,91 кв. км.

    Путейские бригады проводили плановые работы по ремонту и содержанию навигационного оборудования и береговых знаков.

    В обслуживании навигационного оборудования на Онежском озере и Беломорско-Балтийском канале были задействованы обстановочные суда «Буран», «Вихрь», «Тайфун», «Пеликан», «Шторм», «Грач», «Беркут», «Фазан», а также малый вспомогательный флот.

    Судоходные пути Беломорско-Онежского бассейна проходят по Республике Карелия, Ленинградской и Вологодской областям. В составе Беломорканала 127 гидротехнических сооружений, в том числе 19 шлюзов (13 двухкамерных и 6 однокамерных), 13 плотин различных конструкций, 47 дамб, 13 водоспусков, 34 искусственных канала и один волнозащитный

    Фото: Росморречфлот


  •  




