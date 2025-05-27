VIII Конференция «Речные перевозки России 2025» — главная площадка страны по обсуждению проблематики рынка речных грузоперевозок.
Организатор: ВИВА КОНСАЛТ
Дата и место проведения: 1-2 октября, Тольятти, Технопарк «Жигулевская долина»
Генеральный партнер: Порт Тольятти
Официальное издание: газета «Транспорт России»
Мероприятие зарекомендовало себя как важнейшая коммуникативная площадка для представителей отрасли.
Перевозки по реке, как неотъемлемая часть транспортной системы России, требуют пристального внимания к состоянию инфраструктуры, флота, габаритам ЕГС, устранению барьеров при мультимодальной транспортировке грузовой базы. Такие сложные вопросы возможно решить только при комплексном подходе и взаимодействии всех участников рынка перевозок внутренним водным транспортом.
Конференция «Речные перевозки России 2025» — площадка, где обсуждаются актуальные вопросы речных перевозок. Здесь встречаются лицом к лицу судоходные компании, грузовладельцы, портовики, логистические компании, судостроители, госорганы, страховые, лизинговые и юридические фирмы, а также другие представители ВВТ и смежных направлений.
В рамках программы конференции ожидаются доклады ведущих специалистов внутреннего водного транспорта, а также государственных органов. Также у участников будет время для знакомства и общения в неформальной атмосфере. Подробнее на сайте https://vivaconsult.ru/conferences/riversru-25/
Среди основных вопросов деловой программы:
- Навигация 2025. Поддержание гарантированных габаритов пути судоходных участков рек в соответствии с принятыми нормативами.
- Обзор речных перевозок грузовой базы различной номенклатуры. Проблематика.
- Тенденции привлечения грузов на ВВП. Экспортный потенциал реки.
- Развитие речных портов и терминалов.
- Создание логистических хабов и ОЭЗ.
- Мультимодальное взаимодействие с речны мплечом.
- Судостроение: речные суда и суда река-море.
- Привлечение инвестиций в речной транспорт и инфраструктуру, ГЧП.
Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по
тел. +7 (958) 19 77 503, либо по адресу info@vivaconsult.ru
или на сайте https://vivaconsult.ru/conferences/riversru-25/
Будем рады видеть вашу компанию среди участников предстоящей конференции!
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