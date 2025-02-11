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Спикеры «ShippingRU 2025: контейнеры»
11.02.2025

Спикеры «ShippingRU 2025: контейнеры»

    • 27 марта в Санкт-Петербурге в программе транспортной конференции «ShippingRU 2025: контейнеры» выступит Елена Шелеметьева, директор по маркетингу ИА «SeaNews». Доклад осветит сегодняшние объемы и тенденции на рынке перевозок контейнерных грузов через российские порты.

    Также спикерами на конференции будут представители компаний: FESCO, Новоморснаб, GEFCO Россия, TMBCL, ГТК Русмарин, C-Shipping, Северо-Западное таможенное управление, ЦДУ ТСК РЖД, SASCO Logistics, ГК Росатом, Газпромбанк, ЮФ Ремеди.

    Организатор: «ВИВА КОНСАЛТ»

    На конференции «ShippingRU 2025: контейнеры» эксперты поделятся фактами и обменяются профессиональными мнениями о тенденциях развития морских и жд контейнерных перевозок в России, опытом оптимизации логистики. Кроме того, делегаты смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

    Среди основных вопросов конференции:

    • Конъюнктура рынка контейнерных перевозок.
    • Проблематика и узкие места основных маршрутов: Дальний Восток, Балтика, Азово-Черноморский бассейн, МТК «Север-Юг», Севморпуть.
    • Морские перевозки. Развитие портовой инфраструктуры.
    • Развитие линейного судоходства.
    • ЖД логистика. Работа операторов в новых реалиях.
    • Транспортно-логистические центры и СЭЗ.
    • Экономика контейнерной логистики и антикризисные стратегии.

    Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по тел. +7 (958) 197-75-03 (многоканальный, набирайте +7), либо по адресу info@vivaconsult.ru

    Будем рады видеть вашу компанию среди участников предстоящей конференции!


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