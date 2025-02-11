Спикеры «ShippingRU 2025: контейнеры»

27 марта в Санкт-Петербурге в программе транспортной конференции «ShippingRU 2025: контейнеры» выступит Елена Шелеметьева, директор по маркетингу ИА «SeaNews». Доклад осветит сегодняшние объемы и тенденции на рынке перевозок контейнерных грузов через российские порты.

Также спикерами на конференции будут представители компаний: FESCO, Новоморснаб, GEFCO Россия, TMBCL, ГТК Русмарин, C-Shipping, Северо-Западное таможенное управление, ЦДУ ТСК РЖД, SASCO Logistics, ГК Росатом, Газпромбанк, ЮФ Ремеди.

Организатор: «ВИВА КОНСАЛТ»

На конференции «ShippingRU 2025: контейнеры» эксперты поделятся фактами и обменяются профессиональными мнениями о тенденциях развития морских и жд контейнерных перевозок в России, опытом оптимизации логистики. Кроме того, делегаты смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

Среди основных вопросов конференции:

Конъюнктура рынка контейнерных перевозок.

Проблематика и узкие места основных маршрутов: Дальний Восток, Балтика, Азово-Черноморский бассейн, МТК «Север-Юг», Севморпуть.

Морские перевозки. Развитие портовой инфраструктуры.

Развитие линейного судоходства.

ЖД логистика. Работа операторов в новых реалиях.

Транспортно-логистические центры и СЭЗ.

Экономика контейнерной логистики и антикризисные стратегии.

Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по тел. +7 (958) 197-75-03 (многоканальный, набирайте +7), либо по адресу info@vivaconsult.ru

Будем рады видеть вашу компанию среди участников предстоящей конференции!